SuperJob раскрыл планы российских компаний об удалёнке из-за "омикрона"

11% российских компаний отправили или собираются отправить сотрудников на удалёнку на фоне распространения нового штамма коронавируса "омикрон", следует из опроса SuperJob.

В исследовании сервиса по поиску высокооплачиваемой работы SuperJob приняли участие 1000 работодателей из всех регионов России. В ходе опроса выяснилось, что в Москве количество компаний, готовых отправить сотрудников на удалёнку, больше, чем в среднем по России (14%).

Также исследование показало, что трудящиеся удалённо сотрудники сейчас есть в 31% организаций. Это на треть меньше, чем было во время третьей волны коронавируса во второй половине октября 2021 года, однако больше, чем в сентябре. Рекордные показатели по компаниям, отправившим сотрудников на такой формат работы, были зафиксированы в мае 2020 года — 59%.

Чаще всего работать из дома персонал направляют в столице — 47% московских компаний сообщили о наличии в штате таких сотрудников. В регионах же доля подобных компаний составляет 21%.

Наибольшая доля сотрудников, работающих из дома, занята в сфере информационных технологий — 22%. Среди других сфер бизнеса, которые чаще всего переводят работников на удалёнку, отметились: управление персоналом и рекрутинг (21%), продажи (17%), бухгалтерия и финансы (13%), закупки и снабжение (11%).