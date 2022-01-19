SuperJob раскрыл планы российских компаний об удалёнке из-за "омикрона"
Одна из девяти организаций намерена увеличить долю работающих из дома в связи с эпидемиологической ситуацией по ковиду.
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11% российских компаний отправили или собираются отправить сотрудников на удалёнку на фоне распространения нового штамма коронавируса "омикрон", следует из опроса SuperJob.
В исследовании сервиса по поиску высокооплачиваемой работы SuperJob приняли участие 1000 работодателей из всех регионов России. В ходе опроса выяснилось, что в Москве количество компаний, готовых отправить сотрудников на удалёнку, больше, чем в среднем по России (14%).
Также исследование показало, что трудящиеся удалённо сотрудники сейчас есть в 31% организаций. Это на треть меньше, чем было во время третьей волны коронавируса во второй половине октября 2021 года, однако больше, чем в сентябре. Рекордные показатели по компаниям, отправившим сотрудников на такой формат работы, были зафиксированы в мае 2020 года — 59%.
Чаще всего работать из дома персонал направляют в столице — 47% московских компаний сообщили о наличии в штате таких сотрудников. В регионах же доля подобных компаний составляет 21%.
Наибольшая доля сотрудников, работающих из дома, занята в сфере информационных технологий — 22%. Среди других сфер бизнеса, которые чаще всего переводят работников на удалёнку, отметились: управление персоналом и рекрутинг (21%), продажи (17%), бухгалтерия и финансы (13%), закупки и снабжение (11%).
Также при опросе выяснилось, что 16% российских компаний перевели на удалёнку весь офисный штат.
Напомним, первые случаи заражения штаммом "омикрон" выявили в России 14 декабря, сейчас их более 1,6 тысячи. 12 января президент России Владимир Путин предупредил, что у страны есть всего пара недель на подготовку к новой волне ковида, которую вызовет этот вариант вируса. По данным Института показателей и оценки здоровья медицинской школы Вашингтонского университета (IHME), пик заболеваемости "омикроном" в России придётся на 22 января. При этом глава Роспотребнадзора Анна Попова не исключила, что рост случаев коронавируса в РФ может достигнуть 100 тысяч в день.
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