NHK: На АЭС "Фукусима-1" произошла утечка четырёх тонн раствора для ледяной стены
По мнению работников станции, причиной инцидента могло стать повреждение одной из труб. Сейчас ведутся работы по поиску и устранению неисправности.
Японская АЭС "Фукусима" © ТАСС / AP
На атомной электростанции "Фукусима-1" в Японии произошла утечка не менее четырёх тонн раствора, необходимого для поддержания ледяной стены под АЭС. Об этом сообщает телеканал NHK.
Уточняется, что специалисты обнаружили утечку ещё на прошлой неделе. По их мнению, причиной инцидента могло стать повреждение одной из труб. Сейчас ведутся работы по поиску и устранению неисправности.
Ледяную стену под АЭС построили в 2016 году. Она окружает станцию по периметру и блокирует приток грунтовых вод, которые попадали под здания реакторов и смешивались с радиоактивной жидкостью. Создание стены обошлось властям Японии в 300 миллионов долларов.
А в сентябре стало известно, что на "Фукусиме-1" выявили масштабное повреждение фильтров очистки радиоактивной воды.
Напомним, в марте 2011 года из-за цунами на АЭС "Фукусима-1" вышли из строя системы энергоснабжения и охлаждения, в результате чего ядерное топливо в трёх реакторах расплавилось, спровоцировав этим серию взрывов и выброс радиации в атмосферу. Были заражены прилегающие территории, откуда пришлось эвакуировать десятки тысяч человек. В настоящее время на АЭС продолжаются ликвидационные работы и дезактивация пострадавших территорий. Окончательно ликвидировать станцию планируется только к 2040-м годам.
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