NHK: На АЭС "Фукусима-1" произошла утечка четырёх тонн раствора для ледяной стены

На атомной электростанции "Фукусима-1" в Японии произошла утечка не менее четырёх тонн раствора, необходимого для поддержания ледяной стены под АЭС. Об этом сообщает телеканал NHK.

Уточняется, что специалисты обнаружили утечку ещё на прошлой неделе. По их мнению, причиной инцидента могло стать повреждение одной из труб. Сейчас ведутся работы по поиску и устранению неисправности.

Ледяную стену под АЭС построили в 2016 году. Она окружает станцию по периметру и блокирует приток грунтовых вод, которые попадали под здания реакторов и смешивались с радиоактивной жидкостью. Создание стены обошлось властям Японии в 300 миллионов долларов.

А в сентябре стало известно, что на "Фукусиме-1" выявили масштабное повреждение фильтров очистки радиоактивной воды.