"Вопрос к мистеру Бину": Мураев удивился заявлению МИД Британии о том, что РФ "хочет привести" его к власти в Киеве
Экс-депутат Рады отметил, что находится под российскими санкциями. Также, по словам политика, в России арестованы активы его семьи.
Евгений Мураев © nashi.ua
Экс-депутат Верховной рады Евгений Мураев прокомментировал заявление МИД Великобритании о том, что Москва якобы планирует привести к власти на Украине лояльное по отношению к РФ правительство во главе с ним.
"Я с 2018 года под санкциями России из-за конфликта с [Виктором] Медведчуком. У моей семьи там арестованы активы. Как у британских спецслужб и Форин-офиса (МИД Великобритании. — Прим. Лайфа) это сочетается с тем, что меня якобы хочет Россия назначить главой "оккупационного правительства", — это вопрос к мистеру Бину", — приводит слова Мураева издание "Страна.ua".
"Призываем перестать распространять чушь": МИД ответил на заявление Лондона о планах РФ "посадить" в Киеве пророссийского лидера
Ранее МИД Великобритании заявил, что Россия якобы намерена "посадить" в Киеве пророссийского лидера. Утверждалось, что лояльное по отношению к Москве правительство может возглавить именно экс-депутат Рады, лидер партии "Наши" Евгений Мураев. Также дипломаты Соединённого Королевства заявили, что владеют информацией, согласно которой "российские спецслужбы поддерживают связи со многими бывшими украинскими политиками".
Напомним, в последнее время западные СМИ и политики заявляют, что Россия якобы стягивает войска к границе с Украиной. Москва неоднократно подчёркивала, что не имеет планов нападения на другие страны. Президент России Владимир Путин назвал алармистскими заявления о "планах" России вторгнуться в Незалежную. Кроме того, 7 декабря в ходе видеоконференции со своим коллегой Байденом Путин призвал не перекладывать на "плечи" РФ ответственность за эскалацию вокруг Незалежной, а также ответил на беспокойство Вашингтона из-за "батальонов" РФ возле Украины. Тем не менее риторика Запада не меняется: 19 января Джо Байден заявил, что в случае военного вторжения на Украину Россия столкнётся с катастрофой и США задействуют "невиданные санкции".
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