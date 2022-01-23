Экс-депутат Верховной рады Евгений Мураев прокомментировал заявление МИД Великобритании о том, что Москва якобы планирует привести к власти на Украине лояльное по отношению к РФ правительство во главе с ним.

"Я с 2018 года под санкциями России из-за конфликта с [Виктором] Медведчуком. У моей семьи там арестованы активы. Как у британских спецслужб и Форин-офиса (МИД Великобритании. — Прим. Лайфа) это сочетается с тем, что меня якобы хочет Россия назначить главой "оккупационного правительства", — это вопрос к мистеру Бину", — приводит слова Мураева издание "Страна.ua".