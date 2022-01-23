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Модель из России погибла в ДТП с автобусом и грузовиком в Аргентине

В консульстве РФ сообщили, что сейчас решается вопрос о вывозе тела либо праха.

22 января, 23:13
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© infobae.com

Гражданка России погибла в результате столкновения автобуса с грузовиком в Аргентине. ДТП произошло 18 января, сообщил заведующий консульским отделом Посольства РФ в южноамериканской республике Георгий Полин.

"Мы постоянно находимся на связи с семьёй и друзьями. Решается вопрос о вывозе тела либо праха", — цитирует дипломата ТАСС.

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Как сообщает портал Infobae, автобус, в котором находилась россиянка, направлялся из Буэнос-Айреса в город Венадо-Туэрто. В районе города Кармен-де-Ареко он столкнулся со стоявшим на обочине грузовиком. В результате удара пострадало 12 человек. Погибла только россиянка. Водителю автобуса было предъявлено обвинение в причинении смерти по неосторожности. Уточняется, что россиянка работала в Аргентине моделью. На следующей неделе она должна была вылететь на родину.

Ранее гражданка РФ погибла в ДТП на юге Турции.

Авторы
Юлия Коновалова
Юлия Коновалова

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