Модель из России погибла в ДТП с автобусом и грузовиком в Аргентине

Как судьба не пожалела россиянку, которая переехала в Сербию и погибла в ДТП на глазах у своих детей

Как сообщает портал Infobae, автобус, в котором находилась россиянка, направлялся из Буэнос-Айреса в город Венадо-Туэрто. В районе города Кармен-де-Ареко он столкнулся со стоявшим на обочине грузовиком. В результате удара пострадало 12 человек. Погибла только россиянка. Водителю автобуса было предъявлено обвинение в причинении смерти по неосторожности. Уточняется, что россиянка работала в Аргентине моделью. На следующей неделе она должна была вылететь на родину.