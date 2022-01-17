Как судьба не пожалела россиянку, которая переехала в Сербию и погибла в ДТП на глазах у своих детей

38-летняя Елена вместе с мужем Романом и тремя детьми переехали в небольшой cербский город Сремска-Митровица только этим летом. Судя по всему, девушка была довольна переездом. Стоило семье немного обосноваться, она сразу сообщила подписчикам в "Инстаграме" о переезде: "Вот мы и добрались до Сербии! Девять часов в небе с пересадкой в Москве прошли вполне нормально с тремя детьми. Были и бонусы вроде бесплатного трансфера до апартаментов и бесплатных напитков в холодильнике — после долгого перелёта это оказалось особенно приятно!"

Елена и Роман Рубцовы с детьми. Фото © Instagram / lenushkar

Семья уже приезжала "на разведку" весной, так что Лена была в курсе, чего ждать и что делать в первые дни после переезда. Жизнь на чужбине складывалась замечательно — они получили вид на жительство, отдали сына в местную школу, купили машину... не подозревая, чем это обернётся уже через несколько месяцев. В начале января семья всем составом ездила в близлежащий город Шабац. По пути произошло страшное: на одном из поворотов Романа ослепили фары встречного автомобиля, он потерял управление и вылетел за ограждения.

Елена и Роман Рубцовы. Фото © Instagram / lenushkar

Отбойники не удержали машину на полосе — перевернувшись, она улетела в канаву и тут же загорелась. Дети и муж отделались лёгкими ушибами, но Елена скончалась от полученных травм на месте, пишет сербское издание Kurir. Мужа тут же проверили на содержание алкоголя в крови и забрали в полицию. Детей временно отдали на попечение друзей.

Последнее совместное фото Елены и Романа Рубцовых. Фото © Instagram / rubtsov.roman