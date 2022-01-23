Командующий ВМС ФРГ Шенбах подтвердил, что ушёл в отставку после критики за слова о Крыме
Вице-адмирал отметил, что этот его шаг обусловлен желанием не допустить дальнейшего ущерба флоту Германии, Бундесверу и государству в целом.
Кай-Ахим Шенбах. Фото © Bundeswehr / Steve Back
Главнокомандующий ВМС Германии вице-адмирал Кай-Ахим Шенбах, ранее заявивший о невозможности возвращения Крыма в состав Украины и попавший за это под волну критики, подтвердил, что подал прошение об отставке. Его заявление опубликовано на сайте Бундесвера.
"Я только что попросил федерального министра обороны немедленно освободить меня от исполнения обязанностей главнокомандующего военно-морскими силами. Чтобы избежать дальнейшего ущерба флоту Германии, Бундесверу и прежде всего Федеративной Республике Германия, я считаю необходимым [сделать] этот шаг", — отметил Шенбах.
Он добавил, что министр обороны Кристина Ламбрехт удовлетворила просьбу об отставке.
Напомним, ранее Кай-Ахим Шенбах сказал, что Крым никогда не вернётся в состав Украины. При этом вице-адмирал подчеркнул, что его слова отражают только его личное мнение. МИД Украины потребовал от Германии опровергнуть слова командующего ВМС о Крыме. Там заявили, что полуостров может быть потерян лишь "в воображении немецкого вице-адмирала" и непременно вернётся стране. Слова Шенбаха также вызвали критику в МИД и Минобороны ФРГ. А газета Bild вечером 22 января сообщила, что на этом фоне вице-адмирал подал в отставку.
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