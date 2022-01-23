Командующий ВМС ФРГ Шенбах подтвердил, что ушёл в отставку после критики за слова о Крыме

Главнокомандующий ВМС Германии вице-адмирал Кай-Ахим Шенбах, ранее заявивший о невозможности возвращения Крыма в состав Украины и попавший за это под волну критики, подтвердил, что подал прошение об отставке. Его заявление опубликовано на сайте Бундесвера.

"Я только что попросил федерального министра обороны немедленно освободить меня от исполнения обязанностей главнокомандующего военно-морскими силами. Чтобы избежать дальнейшего ущерба флоту Германии, Бундесверу и прежде всего Федеративной Республике Германия, я считаю необходимым [сделать] этот шаг", — отметил Шенбах.