МИД Украины вызвал посла Германии из-за слов командующего ВМС о "российском Крыме"

Украинский МИД вызвал на ковёр немецкого посла Анку Фельдхузен из-за утверждения главы Военно-морских сил Германии вице-адмирала Кая-Ахима Шенбаха о том, что Крым навсегда останется с Россией. Недовольство Киева вызвало также нежелание Берлина поставлять ему оружие, сообщает внешнеполитическое ведомство.

"В МИД Украины была вызвана госпожа посол ФРГ на Украине Анка Фельдхузен. Отмечена категорическая неприемлемость высказываний командующего ВМС Германии Кая-Ахима Шенбаха, в частности о том, что Крым никогда не вернётся в состав Украины и что наше государство не может отвечать критериям членства в НАТО", — уточнили в МИД.



Дипломату также выразили глубокое разочарование по поводу позиции правительства Германии о непредоставлении Украине оборонного оружия. В Киеве надеются на более решительные действия немецкой стороны в вопросе усиления военной мощи Незалежной. Там заявили, что Незалежная якобы стоит "перед угрозой масштабного российского вторжения".

