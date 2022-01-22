МИД Украины вызвал посла Германии из-за слов командующего ВМС о "российском Крыме"
Там заявили, что Незалежная якобы стоит "перед угрозой масштабного вторжения".
Анка Фельдхузен. Фото © ТАСС / Volodymyr Tarasov / Ukrinform via ZUMA Wire
Украинский МИД вызвал на ковёр немецкого посла Анку Фельдхузен из-за утверждения главы Военно-морских сил Германии вице-адмирала Кая-Ахима Шенбаха о том, что Крым навсегда останется с Россией. Недовольство Киева вызвало также нежелание Берлина поставлять ему оружие, сообщает внешнеполитическое ведомство.
"В МИД Украины была вызвана госпожа посол ФРГ на Украине Анка Фельдхузен. Отмечена категорическая неприемлемость высказываний командующего ВМС Германии Кая-Ахима Шенбаха, в частности о том, что Крым никогда не вернётся в состав Украины и что наше государство не может отвечать критериям членства в НАТО", — уточнили в МИД.
Дипломату также выразили глубокое разочарование по поводу позиции правительства Германии о непредоставлении Украине оборонного оружия. В Киеве надеются на более решительные действия немецкой стороны в вопросе усиления военной мощи Незалежной. Там заявили, что Незалежная якобы стоит "перед угрозой масштабного российского вторжения".
Ранее командующий ВМС Германии вице-адмирал Кай-Ахим Шенбах сказал, что Крым никогда не вернётся в состав Украины. При этом он опубликовал в "Твиттере" сообщение о том, что его слова отражают только его личное мнение. МИД Украины потребовал от Германии опровергнуть слова командующего ВМС о Крыме. Там заявили, что полуостров может быть потерян лишь "в воображении немецкого вице-адмирала" и непременно вернётся стране.
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