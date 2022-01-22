Названа дата церемонии прощания с поэтом Анатолием Найманом
После церковного обряда эссеиста похоронят на кладбище Ракитки.
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Отпевание поэта, переводчика и эссеиста Анатолия Наймана пройдёт в понедельник в церкви Покрова в Красном селе. Об этом его дочь, журналист и литературный критик Анна Наринская, написала на своей странице в "Фейсбуке".
"Отпевание состоится в понедельник, 24 января, в 12 дня в церкви Покрова в Красном селе", — говорится в сообщении.
Наринская также добавила, что после церковного обряда все желающие могут поехать проститься с поэтом на кладбище Ракитки, где его похоронят.
17 января Найман был госпитализирован с обширным инсультом прямо с выступления на конференции в ВШЭ. Поэт успел сказать всего несколько предложений, после чего ему потребовалась помощь медиков. В пятницу стало известно о его смерти. Эссеисту было 85 лет.
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