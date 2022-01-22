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Названа дата церемонии прощания с поэтом Анатолием Найманом

После церковного обряда эссеиста похоронят на кладбище Ракитки.

22 января, 18:11
<p>Фото © <a href="https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9D%D0%B0%D0%B9%D0%BC%D0%B0%D0%BD,_%D0%90%D0%BD%D0%B0%D1%82%D0%BE%D0%BB%D0%B8%D0%B9_%D0%93%D0%B5%D0%BD%D1%80%D0%B8%D1%85%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87" target="_blank" rel="noopener noreferrer">Wikipedia</a></p>

Фото © Wikipedia

Отпевание поэта, переводчика и эссеиста Анатолия Наймана пройдёт в понедельник в церкви Покрова в Красном селе. Об этом его дочь, журналист и литературный критик Анна Наринская, написала на своей странице в "Фейсбуке".

"Отпевание состоится в понедельник, 24 января, в 12 дня в церкви Покрова в Красном селе", — говорится в сообщении.

Наринская также добавила, что после церковного обряда все желающие могут поехать проститься с поэтом на кладбище Ракитки, где его похоронят.

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17 января Найман был госпитализирован с обширным инсультом прямо с выступления на конференции в ВШЭ. Поэт успел сказать всего несколько предложений, после чего ему потребовалась помощь медиков. В пятницу стало известно о его смерти. Эссеисту было 85 лет.

Авторы
Николь Вербер
Николь Вербер

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