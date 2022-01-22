Названа дата церемонии прощания с поэтом Анатолием Найманом

Отпевание поэта, переводчика и эссеиста Анатолия Наймана пройдёт в понедельник в церкви Покрова в Красном селе. Об этом его дочь, журналист и литературный критик Анна Наринская, написала на своей странице в "Фейсбуке".

"Отпевание состоится в понедельник, 24 января, в 12 дня в церкви Покрова в Красном селе", — говорится в сообщении.

Наринская также добавила, что после церковного обряда все желающие могут поехать проститься с поэтом на кладбище Ракитки, где его похоронят.