Захарова объяснила, кто стоит за фейком о просьбе Си Цзиньпина Путину не атаковать Украину

Официальный представитель МИД России Мария Захарова назвала "информационной спецоперацией" публикацию в СМИ о том, что председатель КНР Си Цзиньпин якобы попросил президента РФ Владимира Путина "не нападать" на Украину во время зимней Олимпиады – 2022 в Пекине.

"Сегодня "со ссылкой на дипломата в Китае" была опубликована сенсационная новость: якобы глава КНР попросил главу России не нападать на Украину во время Олимпиады, чтобы не портить праздник. Это уже не фейк, это уже информационная спецоперация соответствующих американских служб через Bloomberg [агентство]", — написала она в своём телеграм-канале.