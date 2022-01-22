Захарова объяснила, кто стоит за фейком о просьбе Си Цзиньпина Путину не атаковать Украину
Она сочла данные вбросы предвестниками провокаций со стороны Америки и ведомого ими киевского режима.
Фото © ТАСС / Пресс-служба МИД РФ
Официальный представитель МИД России Мария Захарова назвала "информационной спецоперацией" публикацию в СМИ о том, что председатель КНР Си Цзиньпин якобы попросил президента РФ Владимира Путина "не нападать" на Украину во время зимней Олимпиады – 2022 в Пекине.
"Сегодня "со ссылкой на дипломата в Китае" была опубликована сенсационная новость: якобы глава КНР попросил главу России не нападать на Украину во время Олимпиады, чтобы не портить праздник. Это уже не фейк, это уже информационная спецоперация соответствующих американских служб через Bloomberg [агентство]", — написала она в своём телеграм-канале.
Дипломат также отметила, что Москва ждёт провокаций со стороны США и ведомого ими киевского режима, не исключая при этом и военных. "С них станется, тем более опыт имеется богатый", — заключила Захарова.
Напомним, в последнее время западные СМИ и политики заявляют, что Россия якобы стягивает войска к границе с Украиной. Москва неоднократно подчёркивала, что не имеет планов нападения на другие страны. Президент России Владимир Путин назвал алармистскими заявления о "планах" России вторгнуться в Незалежную. Кроме того, 7 декабря в ходе видеоконференции со своим коллегой Байденом Путин призвал не перекладывать на "плечи" РФ ответственность за эскалацию вокруг Незалежной, а также ответил на беспокойство Вашингтона из-за "батальонов" РФ возле Украины.
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