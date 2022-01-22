Bild: МИД ФРГ разрабатывает план эвакуации семей дипломатов с Украины
По данным издания, они должны быть вывезены из страны в случае дальнейшего ухудшения ситуации.
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Министерство иностранных дел (МИД) Германии готовит план по эвакуации семей сотрудников посольства на Украине на случай эскалации. Об этом пишет немецкая газета Bild, ссылаясь на собственные данные.
"МИД разрабатывает план эвакуации родственников сотрудников Посольства Германии на Украине. Согласно плану, они должны быть вывезены из страны в случае дальнейшего ухудшения ситуации", — сообщает издание.
Как уже рассказывал Лайф, в последнее время западные СМИ и политики заявляют, что Россия якобы стягивает войска к границе с Украиной. Москва неоднократно подчёркивала, что не имеет планов нападения на другие страны. Президент России Владимир Путин назвал алармистскими заявления о "планах" России вторгнуться в Незалежную. Он призвал не перекладывать на "плечи" РФ ответственность за эскалацию вокруг Незалежной. Тем не менее риторика Запада не меняется: 19 января Джо Байден заявил, что в случае военного вторжения на Украину Россия столкнётся с катастрофой и США задействуют "невиданные санкции".
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