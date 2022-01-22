Вячеслав Володин пригласил депутатов Верховной рады в Госдуму

На Украине ранее отметили важность создания "группы дружбы" между парламентами двух стран.

Спикер Госдумы Вячеслав Володин положительно оценил слова украинского политика Виктора Медведчука о необходимости конструктивного диалога между странами и согласился, что это "единственно правильный путь".

"Мы и раньше говорили, и сейчас подтверждаем, что необходимо выстраивать отношения между Россией и Украиной на принципах дружбы, взаимного уважения, в интересах народов наших стран", — отметил Володин в "Телеграме".

Также он предложил Медведчуку вместе с коллегами-депутатами приехать в Москву для обсуждения всех вопросов.