Вячеслав Володин пригласил депутатов Верховной рады в Госдуму
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На Украине ранее отметили важность создания "группы дружбы" между парламентами двух стран.
Спикер Госдумы Вячеслав Володин положительно оценил слова украинского политика Виктора Медведчука о необходимости конструктивного диалога между странами и согласился, что это "единственно правильный путь".
"Мы и раньше говорили, и сейчас подтверждаем, что необходимо выстраивать отношения между Россией и Украиной на принципах дружбы, взаимного уважения, в интересах народов наших стран", — отметил Володин в "Телеграме".
Также он предложил Медведчуку вместе с коллегами-депутатами приехать в Москву для обсуждения всех вопросов.
Ранее Лайф писал, что Виктор Медведчук отметил важность создания "группы дружбы" между Госдумой и Радой. По его мнению, в нынешних условиях такое решение поможет разрядить обстановку и прийти к конструктивному диалогу.