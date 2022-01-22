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Опубликовано 22 января 2022, 20:12

Вячеслав Володин пригласил депутатов Верховной рады в Госдуму

Фото © ТАСС / Антон Новодережкин

Фото © ТАСС / Антон Новодережкин

На Украине ранее отметили важность создания "группы дружбы" между парламентами двух стран.

Спикер Госдумы Вячеслав Володин положительно оценил слова украинского политика Виктора Медведчука о необходимости конструктивного диалога между странами и согласился, что это "единственно правильный путь".

"Мы и раньше говорили, и сейчас подтверждаем, что необходимо выстраивать отношения между Россией и Украиной на принципах дружбы, взаимного уважения, в интересах народов наших стран", — отметил Володин в "Телеграме".

Также он предложил Медведчуку вместе с коллегами-депутатами приехать в Москву для обсуждения всех вопросов.

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Ранее Лайф писал, что Виктор Медведчук отметил важность создания "группы дружбы" между Госдумой и Радой. По его мнению, в нынешних условиях такое решение поможет разрядить обстановку и прийти к конструктивному диалогу.

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Татьяна Миссуми
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