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Вячеслав Володин пригласил депутатов Верховной рады в Госдуму

На Украине ранее отметили важность создания "группы дружбы" между парламентами двух стран.

22 января, 17:12
<p>Фото © ТАСС / Антон Новодережкин</p>

Фото © ТАСС / Антон Новодережкин

Спикер Госдумы Вячеслав Володин положительно оценил слова украинского политика Виктора Медведчука о необходимости конструктивного диалога между странами и согласился, что это "единственно правильный путь".

"Мы и раньше говорили, и сейчас подтверждаем, что необходимо выстраивать отношения между Россией и Украиной на принципах дружбы, взаимного уважения, в интересах народов наших стран", — отметил Володин в "Телеграме".

Также он предложил Медведчуку вместе с коллегами-депутатами приехать в Москву для обсуждения всех вопросов.

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Ранее Лайф писал, что Виктор Медведчук отметил важность создания "группы дружбы" между Госдумой и Радой. По его мнению, в нынешних условиях такое решение поможет разрядить обстановку и прийти к конструктивному диалогу.

Авторы
Татьяна Миссуми
Татьяна Миссуми

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