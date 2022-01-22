Козак примет участие в переговорах в "нормандском формате" в Париже

Заместитель руководителя Администрации Президента РФ Дмитрий Козак примет участие во встрече политических советников "нормандской четвёрки", которая состоится в Париже 25 января. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на источник в Администрации Президента.

"Политические советники "нормандского формата" проведут очную встречу в Париже 25 января, об этом предварительно договорились 6 января в Архангельском", — сказал он.

"Нормандский формат" существует с июня 2014 года, когда по случаю 70-й годовщины высадки войск союзников в Нормандии лидеры России, Украины, Франции и Германии впервые обсудили урегулирование конфликта в Донбассе. После этого состоялось пять встреч на высшем уровне, последняя прошла 9 декабря 2019 года в Париже.