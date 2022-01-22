Генерал ВСУ Кривонос поведал о плане России по "молниеносному захвату" Украины
По оценке военного, Москва обойдётся одной лишь авиацией, чтобы напасть на Незалежную и превратить в своего вассала.
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На Украине продолжают строить догадки о том, когда и как Россия "захватит" страну. Фантазии хватает на самые безумные сценарии. По словам экс-заместителя командующего Силами спецопераций генерала ВСУ Сергея Кривоноса, нападение обязательно произойдёт с воздуха в духе голливудских блокбастеров.
"Пять-семь аэродромов в радиусе меньше 50 километров от Киева и два аэродрома внутри города (на заводе Антонова и аэродром Жуляны) позволят россиянам осуществить высадку воздушного десанта", — объяснил он в эфире телеканала Ukrlife.TV.
Сначала, по мнению военного, на Украину ровным строем двинутся "вражеские" вертолёты. Судя по всему, Кривонос очень высокого мнения о российской технике, потому как вертолёты беспрепятственно минуют киевскую ПВО, затем легко уйдут от украинских истребителей, а финальным аккордом станет захват взлётно-посадочных полос.
Следом за винтокрылыми машинами Москва отправит на Украину военно-транспортные самолёты. Согласно озвученному им плану, они и приземлятся в обозначенных аэропортах. Кривонос резюмирует, что Украина очень быстро станет частью России.
Напомним, в последнее время западные СМИ и политики заявляют, что Россия якобы стягивает войска к границе с Украиной. Москва неоднократно подчёркивала, что не имеет планов нападения на другие страны. Президент России Владимир Путин назвал алармистскими заявления о "планах" России вторгнуться в Незалежную. Кроме того, 7 декабря в ходе видеоконференции со своим коллегой Байденом Путин призвал не перекладывать на "плечи" РФ ответственность за эскалацию вокруг Незалежной, а также ответил на беспокойство Вашингтона из-за "батальонов" РФ возле Украины.
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