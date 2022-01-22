Генерал ВСУ Кривонос поведал о плане России по "молниеносному захвату" Украины

На Украине продолжают строить догадки о том, когда и как Россия "захватит" страну. Фантазии хватает на самые безумные сценарии. По словам экс-заместителя командующего Силами спецопераций генерала ВСУ Сергея Кривоноса, нападение обязательно произойдёт с воздуха в духе голливудских блокбастеров.

"Пять-семь аэродромов в радиусе меньше 50 километров от Киева и два аэродрома внутри города (на заводе Антонова и аэродром Жуляны) позволят россиянам осуществить высадку воздушного десанта", — объяснил он в эфире телеканала Ukrlife.TV.

Сначала, по мнению военного, на Украину ровным строем двинутся "вражеские" вертолёты. Судя по всему, Кривонос очень высокого мнения о российской технике, потому как вертолёты беспрепятственно минуют киевскую ПВО, затем легко уйдут от украинских истребителей, а финальным аккордом станет захват взлётно-посадочных полос.