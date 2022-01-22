Опубликован фоторобот подозреваемого в убийстве семьи с ребёнком под Омском

Опубликован фоторобот подозреваемого в убийстве троих членов семьи в селе Юрьевка Омской области. По версии следствия, он ворвался в дом и расправился с отцом, матерью и их дочерью.

Как сообщает SHOT, 14-летняя девочка, которой удалось сбежать со своим шестилетним братом от нападавшего, запомнила внешность преступника. Сейчас предполагаемый убийца в розыске, полицейские устанавливают его личность.