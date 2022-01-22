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Опубликован фоторобот подозреваемого в убийстве семьи с ребёнком под Омском

Полицейским удалось воссоздать лицо вероятного преступника благодаря выжившей девочке.

22 января, 14:10
<p>Фото © Telegram / <a href="https://t.me/shot_shot/33758" target="_blank" rel="noopener noreferrer">SHOT</a></p>

Фото © Telegram / SHOT

Опубликован фоторобот подозреваемого в убийстве троих членов семьи в селе Юрьевка Омской области. По версии следствия, он ворвался в дом и расправился с отцом, матерью и их дочерью.

Как сообщает SHOT, 14-летняя девочка, которой удалось сбежать со своим шестилетним братом от нападавшего, запомнила внешность преступника. Сейчас предполагаемый убийца в розыске, полицейские устанавливают его личность.

Тела в коридоре и комнате: Появилось видео с места убийства семьи с ребёнком-инвалидом под Омском

Тела в коридоре и комнате: Появилось видео с места убийства семьи с ребёнком-инвалидом под Омском

Напомним, убийство троих членов семьи произошло под Омском утром 22 января. В селе Юрьевка Павлоградского района были обнаружены тела 38-летнего мужчины, его 35-летней супруги и их 10-летней дочери с ножевыми ранениями. Двое детей — 14-летняя девочка и её шестилетний брат — спаслись, убежав из дома к соседям. Предварительно, из квартиры ничего не пропало.

Авторы
Ирина Мусина
Ирина Мусина

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