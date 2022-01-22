Опубликован фоторобот подозреваемого в убийстве семьи с ребёнком под Омском
Полицейским удалось воссоздать лицо вероятного преступника благодаря выжившей девочке.
Фото © Telegram / SHOT
Опубликован фоторобот подозреваемого в убийстве троих членов семьи в селе Юрьевка Омской области. По версии следствия, он ворвался в дом и расправился с отцом, матерью и их дочерью.
Как сообщает SHOT, 14-летняя девочка, которой удалось сбежать со своим шестилетним братом от нападавшего, запомнила внешность преступника. Сейчас предполагаемый убийца в розыске, полицейские устанавливают его личность.
Напомним, убийство троих членов семьи произошло под Омском утром 22 января. В селе Юрьевка Павлоградского района были обнаружены тела 38-летнего мужчины, его 35-летней супруги и их 10-летней дочери с ножевыми ранениями. Двое детей — 14-летняя девочка и её шестилетний брат — спаслись, убежав из дома к соседям. Предварительно, из квартиры ничего не пропало.
Комментариев: 0