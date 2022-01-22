В Подмосковье загорелся двухэтажный магазин с автокрасками
В здании произошло обрушение между первым и вторым этажом.
Фото © VK / "Видео от ГородОК | Жуковский | Раменское"
Видео © VK / "Видео от ГородОК | Жуковский | Раменское"
На Северном шоссе в подмосковном Раменском загорелось двухэтажное здание магазина с автокрасками "Евротранс". Как сообщил Лайфу источник в экстренных службах, пожар произошёл на площади 300 квадратных метров. Сведения о пострадавших не поступали.
Между первым и вторым этажом произошло обрушение. Также известно, что огнём охвачен весь второй этаж, есть угроза перехода огня на первый этаж, а также расположенный рядом автосервис.
Ранее главное здание МГУ эвакуировали из-за загоревшейся двери. К счастью, возгорание удалось ликвидировать до приезда спасателей. По нашим данным, в результате инцидента никто не пострадал.
Комментариев: 0