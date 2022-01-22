В Подмосковье загорелся двухэтажный магазин с автокрасками

На Северном шоссе в подмосковном Раменском загорелось двухэтажное здание магазина с автокрасками "Евротранс". Как сообщил Лайфу источник в экстренных службах, пожар произошёл на площади 300 квадратных метров. Сведения о пострадавших не поступали.

Между первым и вторым этажом произошло обрушение. Также известно, что огнём охвачен весь второй этаж, есть угроза перехода огня на первый этаж, а также расположенный рядом автосервис.