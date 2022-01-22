Инфекционист Чуланов ответил на вопрос об уникальных симптомах "омикрона"

Инфекционист Минздрава Чуланов рассказал об особенностях постковидной усталости © LIFE

Чувство усталости, которое появляется после коронавируса, — это скорее астенизация, то есть бессилие, которая возникает после тяжёлых инфекций. Даже после гриппа человек может в течение полугода ощущать быструю утомляемость, поэтому уникальным симптомом "омикрона" это назвать нельзя, заявил главный внештатный инфекционист Минздрава Владимир Чуланов.

"Идея в том, что вы ощущаете усталость без достаточных на то оснований. Условно, вы прекрасно выспались, проснулись, встали, выпили чашку кофе... и уже устали. Почему вы устали? Вы не работали целый день, вы не израсходовали весь свой ресурс, но при этом чувствуете себя уставшим. Вот это и есть [постковидный] синдром. Человек до полугода часто ощущает усталость неоправданную. Он может пройти чуть-чуть и уже почувствовать одышку", — пояснил инфекционист в шоу "Дайте сказать!".

При этом он отметил, что чувство усталости не является характерным симптомом "омикрона". По словам специалиста, у нового штамма ковида вообще нет каких-либо признаков течения болезни, по которым его можно было бы отличить от других вариантов. Даже конъюнктивит не является особенностью "омикрона". Он довольно часто развивается при ОРВИ и даже при обычной аденовирусной инфекции.

В новом выпуске шоу "Дайте сказать!" Владимир Чуланов также объяснил, как можно эффективно защитить себя от коронавируса, что нужно делать, чтобы болезнь протекала в более мягкой форме, и раскрыл, от чего зависит степень тяжести заболевания. Полную версию смотрите по ссылке.