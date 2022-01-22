Инфекционист Минздрава Чуланов объяснил, у кого "омикрон" протекает в лёгкой форме
По его словам, данный штамм пугает не тяжестью заболевания, а быстротой распространения.
Владимир Чуланов © LIFE
Инфекционист Минздрава Чуланов объяснил, у кого "омикрон" протекает в лёгкой форме © LIFE
"Омикрон" протекает в более мягкой форме, чем другие штаммы ковида, однако это работает, если человек ранее был вакцинирован, то есть у него уже есть какой-то базовый иммунитет, рассказал главный внештатный специалист по инфекционным болезням Минздрава России Владимир Чуланов.
"Среди невакцинированных лиц доля тяжёлых случаев высока. Она меньше, чем при дельта-инфекции, но тем не менее всё-таки высока. И нас здесь больше пугает то, как быстро будет нарастать заболеваемость. Может получиться, что даже при небольшой доле тяжёлых случаев при пиковом нарастании абсолютное количество заболевших будет большое", — рассказал эксперт в шоу "Дайте сказать!".
Он добавил, что так же ситуация обстоит и с количеством госпитализаций. Из-за "дельты" пациенты чаще попадают в больницы, однако и при "омикроне" госпитализация не исключена. Чуланов рассказал, что в других странах отмечают большое количество детей и молодёжи среди заболевших. Однако это не значит, что "омикрон" поражает только молодых, просто у них чаще проявляются симптомы, предупредил инфекционист. Он также отметил, что возраст не сказывается на тяжести протекания заболевания, решающим фактором здесь будет наличие хронических болезней, попадание человека в группу риска.
В новом выпуске шоу "Дайте сказать!" Владимир Чуланов также рассказал, как можно эффективно защитить себя от ковида и что делать при появлении нового вируса. Смотрите полную версию по ссылке.
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Ранее Лайф сообщал, что за последние сутки в России было госпитализировано с ковидом 9902 человека. Увеличение числа госпитализированных произошло в 46 регионах страны. Распространение штамма "омикрон" фиксируется уже в 63 регионах. В структуре новых случаев ковида доминирует "дельта" с показателем в 51,9%, вариант "омикрон" и другие штаммы — 48,1%.
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