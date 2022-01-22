5 наших звёзд, которым приходится жить с неизлечимыми болезнями

Татьяна Лазарева — язвенный колит

Татьяна Лазарева. Фото © Instagram / lazarevatut

Четыре года назад актриса и телеведущая раскрыла секрет — оказывается, уже несколько лет она живёт с язвенным колитом. До сих пор не известны ни причины болезни, ни методы её лечения. Выражается недуг в боли в животе, диареи, анемии, потере веса и аппетита, слабости и проблемах с кожей. Многие люди часто даже стесняются идти с такими симптомами к врачу — именно поэтому Лазарева решила поговорить об этой проблеме во всеуслышание: "Иногда человеку ставят не очень известный диагноз — и он уже считает, что один во всём мире, кто этим заболел, и никто ему не поможет. Это очень тяжело. Именно поэтому я сейчас говорю о своей болезни публично: пусть остальные пациенты знают, что они такие не одни".

Александр Серов — сахарный диабет

Александр Серов. Фото © alexander-serov.ru

А вот неизлечимый диагноз этого артиста стал известен только несколько месяцев назад. В прошлом году Александр Николаевич попал в больницу с ковидом. Ситуация была критическая — специалистам пришлось даже ввести его в медикаментозный сон. Когда у певца взяли все анализы, выяснилось, что коронавирус не единственная проблема. Критическое состояние отступило, и теперь Серову приходится восстанавливаться уже в новом статусе и с новой диетой — специальной для больных сахарным диабетом.

Сати Казанова — псориаз

Сати Казанова. Фото © Instagram / satikazanova

У Сати болезнь хоть и не смертельная, но всё же неизлечимая. Когда будущей певице было всего полтора года, врачи поставили ей диагноз "псориаз". Проблем от недуга было много, как минимум — психологических. С самого детства Сати жутко стыдилась высыпаний на коже, и только с возрастом она смогла научиться жить в этом состоянии. Теперь она даже даёт советы, как избавиться от этого деструктивного чувства: "Стыд есть противоположность любви, ибо это один из аспектов страха. Если вы стесняетесь своего тела, то просто представьте, что стоите голыми перед огромной толпой. В конце концов напряжение достигнет максимальных высот — тогда просто выдохните и спросите себя: "Ну и что дальше?" Поверьте, ничего не случится. Все проблемы — в вашей голове".

Светлана Рожкова — билиарный цирроз печени

Светлана Рожкова. Фото © Instagram / svetrozhkova

Несколько лет назад стало известно, что любимая всей страной юмористка из "Аншлага" борется со страшной болезнью — билиарным циррозом печени. И хоть справиться с недугом полностью не получится, женщина делает всё возможное, чтобы жить полной жизнью. Она до сих пор ездит на гастроли и даже ведёт постоянную модную рубрику в своём инстаграм-блоге. Лайф делал подборку самых смешных образов Светланы.

Игорь Крутой — сахарный диабет

Игорь Крутой. Фото © Instagram / olga_victorovna1 и bosco_di_ciliegi