5 наших звёзд, которым приходится жить с неизлечимыми болезнями
Когда поздравляют человека, у которого уже всё есть, ему желают только здоровья. И правда — его не купить ни за какие деньги, к тому же никто от таких проблем не застрахован. Ниже — пять доказательств.
Фото © Instagram / olga_victorovna1, lazarevatut
Татьяна Лазарева — язвенный колит
Татьяна Лазарева. Фото © Instagram / lazarevatut
Четыре года назад актриса и телеведущая раскрыла секрет — оказывается, уже несколько лет она живёт с язвенным колитом. До сих пор не известны ни причины болезни, ни методы её лечения. Выражается недуг в боли в животе, диареи, анемии, потере веса и аппетита, слабости и проблемах с кожей. Многие люди часто даже стесняются идти с такими симптомами к врачу — именно поэтому Лазарева решила поговорить об этой проблеме во всеуслышание: "Иногда человеку ставят не очень известный диагноз — и он уже считает, что один во всём мире, кто этим заболел, и никто ему не поможет. Это очень тяжело. Именно поэтому я сейчас говорю о своей болезни публично: пусть остальные пациенты знают, что они такие не одни".
Александр Серов — сахарный диабет
Александр Серов. Фото © alexander-serov.ru
А вот неизлечимый диагноз этого артиста стал известен только несколько месяцев назад. В прошлом году Александр Николаевич попал в больницу с ковидом. Ситуация была критическая — специалистам пришлось даже ввести его в медикаментозный сон. Когда у певца взяли все анализы, выяснилось, что коронавирус не единственная проблема. Критическое состояние отступило, и теперь Серову приходится восстанавливаться уже в новом статусе и с новой диетой — специальной для больных сахарным диабетом.
Сати Казанова — псориаз
Сати Казанова. Фото © Instagram / satikazanova
У Сати болезнь хоть и не смертельная, но всё же неизлечимая. Когда будущей певице было всего полтора года, врачи поставили ей диагноз "псориаз". Проблем от недуга было много, как минимум — психологических. С самого детства Сати жутко стыдилась высыпаний на коже, и только с возрастом она смогла научиться жить в этом состоянии. Теперь она даже даёт советы, как избавиться от этого деструктивного чувства: "Стыд есть противоположность любви, ибо это один из аспектов страха. Если вы стесняетесь своего тела, то просто представьте, что стоите голыми перед огромной толпой. В конце концов напряжение достигнет максимальных высот — тогда просто выдохните и спросите себя: "Ну и что дальше?" Поверьте, ничего не случится. Все проблемы — в вашей голове".
Светлана Рожкова — билиарный цирроз печени
Светлана Рожкова. Фото © Instagram / svetrozhkova
Несколько лет назад стало известно, что любимая всей страной юмористка из "Аншлага" борется со страшной болезнью — билиарным циррозом печени. И хоть справиться с недугом полностью не получится, женщина делает всё возможное, чтобы жить полной жизнью. Она до сих пор ездит на гастроли и даже ведёт постоянную модную рубрику в своём инстаграм-блоге. Лайф делал подборку самых смешных образов Светланы.
Игорь Крутой — сахарный диабет
Игорь Крутой. Фото © Instagram / olga_victorovna1 и bosco_di_ciliegi
Фанаты начали замечать, что Крутой стал меняться во внешности, ещё несколько лет назад. Из-за того, что композитор резко похудел, многие даже подумали, что он борется с онкологией. Но слухи не подтвердились. Четыре года назад источник из окружения звезды рассказал, что перемены во внешности связаны с его новой жёсткой диетой, которую назначил врач. Всё дело в сахарном диабете, который поставили маэстро незадолго до этого. "Игорь Яковлевич очень мало ест и при этом ещё ведёт активный образ жизни. Крутой любит большой теннис, беговую дорожку и прогулки на свежем воздухе", — сообщает Starhit.
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