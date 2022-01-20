Не человек, а легенда: 5 причин, почему Ирина Аллегрова — любимый мем всех времён и народов
20 января 2022-го шальная императрица Ирина Аллегрова отмечает — вы сейчас не поверите — свой 70-й день рождения. В честь юбилея звезды вспоминаем 5 причин, почему её так сильно любят все поколения.
Фото © irinaallegrova.ru
Неидеальная женщина из народа
Ещё до того, как Ирина Аллегрова стала живой легендой и её начали слушать все, основной аудиторией певицы были простые женщины среднего возраста. Поэтому звезда показывала себя такой, какой она была на самом деле. Неидеальной "грешницей", но достойной счастья. Хиты "Угонщица", "Все мы бабы стервы" и "Изменяла, изменяю" — как раз про это.
Звезда любой вечеринки с алкоголем
Можно считать себя настоящим эстетом и слушать исключительно "элитные" жанры музыки, но стоит оказаться в хмельной компании, как к концу вечеринки плейлист в любом случае будет больше походить на дискотеку 90-х, а слова припева "Мальчик-лейтенант" вспомнят все.
Стала мемом ещё до появления Интернета и продолжает в том же духе
Фото © VK / Цитаты Ирины Аллегровой
"Ну и что же тут криминального?", "Шальная императрица", "Все мы бабы стервы"... — эти строки знают почти все русскоговорящие люди. Интересно то, что их часто повторяют в отрыве от самих песен. Должно быть, каждый Андрей уже устал от того, как часто его встречают, напевая "Привет, Андрей!". Эти фразы по праву можно назвать мемами, хотя появились они ещё задолго до широкого распространения Интернета. В соцсетях легенду искренне уважают и любят.
Амбассадор леопардового принта
Фото © irinaallegrova.ru
Покажите человека, который бы любил леопардовый принт больше, чем Аллегрова. Сейчас такие модные изыски кажутся чем-то неуместным, но звезде можно простить что угодно. Она присвоила себе эту фишку и использует её с непомерным шиком. Кажется, если она появится на сцене с животным принтом, в восторге будут даже стилисты, ведь Ирина вне времени и трендов.
Голливудская причёска
Фото © Instagram / irinaallegrovaofficial, mileycyrus, billieeilish
За свою карьеру Ирина Аллегрова поменяла не одну причёску: покороче, подлиннее, с кудрями, без, но когда кто-то говорит о звезде, в сознании появляется та самая "золотая" укладка. За несколько десятилетий она должна была бы устареть, но нет. Очередной случай, доказывающий, что Аллегрова — гений, ведь она опередила время. Её фирменная причёска из прошлого века завоёвывает Штаты! В 2021-м с ней появились певицы первой величины — Майли Сайрус и Билли Айлиш, а это значит, что уже совсем скоро объём снова будет в моде!
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