Не человек, а легенда: 5 причин, почему Ирина Аллегрова — любимый мем всех времён и народов

Неидеальная женщина из народа

Фото © Instagram / irinaallegrovaofficial

Ещё до того, как Ирина Аллегрова стала живой легендой и её начали слушать все, основной аудиторией певицы были простые женщины среднего возраста. Поэтому звезда показывала себя такой, какой она была на самом деле. Неидеальной "грешницей", но достойной счастья. Хиты "Угонщица", "Все мы бабы стервы" и "Изменяла, изменяю" — как раз про это.

Звезда любой вечеринки с алкоголем

Фото © Instagram / irinaallegrovaofficial

Можно считать себя настоящим эстетом и слушать исключительно "элитные" жанры музыки, но стоит оказаться в хмельной компании, как к концу вечеринки плейлист в любом случае будет больше походить на дискотеку 90-х, а слова припева "Мальчик-лейтенант" вспомнят все.

Стала мемом ещё до появления Интернета и продолжает в том же духе

Фото © VK / Цитаты Ирины Аллегровой

"Ну и что же тут криминального?", "Шальная императрица", "Все мы бабы стервы"... — эти строки знают почти все русскоговорящие люди. Интересно то, что их часто повторяют в отрыве от самих песен. Должно быть, каждый Андрей уже устал от того, как часто его встречают, напевая "Привет, Андрей!". Эти фразы по праву можно назвать мемами, хотя появились они ещё задолго до широкого распространения Интернета. В соцсетях легенду искренне уважают и любят.

Амбассадор леопардового принта

Фото © irinaallegrova.ru

Покажите человека, который бы любил леопардовый принт больше, чем Аллегрова. Сейчас такие модные изыски кажутся чем-то неуместным, но звезде можно простить что угодно. Она присвоила себе эту фишку и использует её с непомерным шиком. Кажется, если она появится на сцене с животным принтом, в восторге будут даже стилисты, ведь Ирина вне времени и трендов.

Голливудская причёска

Фото © Instagram / irinaallegrovaofficial, mileycyrus, billieeilish