Дибров опроверг нарушение карантина и заявил, что его защищает от ковида мусульманское снадобье

Телеведущий Дмитрий Дибров ответил на обвинения в нарушении карантина по коронавирусу. Напомним, накануне Дибров позировал фотографам на премьере "Караморы", пока его больная ковидом супруга Полина сидела дома. В беседе с Лайфом шоумен подчеркнул, что живёт со своей семьёй, а также рассказал, как защищает иммунитет от заражения CoViD-19.

"Это неправда. Я не лежал с ковидом. Упаси господь, никакого ковида. Это враньё, прекратите читать всякую ерунду. Куда же я денусь, у нас трое детей, конечно, живу с супругой", — заявил Дибров.

Российский телеведущий также поделился подробностями, как именно борется с ковидом, и назвал снадобье, которое защищает его иммунитет.