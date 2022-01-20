Дибров опроверг нарушение карантина и заявил, что его защищает от ковида мусульманское снадобье
Телеведущий пояснил, что речь идёт о масле, предложенном ещё пророком. Оно помогает в борьбе со всеми болезнями.
Дмитрий Дибров © Instagram / polinadibrova
Телеведущий Дмитрий Дибров ответил на обвинения в нарушении карантина по коронавирусу. Напомним, накануне Дибров позировал фотографам на премьере "Караморы", пока его больная ковидом супруга Полина сидела дома. В беседе с Лайфом шоумен подчеркнул, что живёт со своей семьёй, а также рассказал, как защищает иммунитет от заражения CoViD-19.
"Это неправда. Я не лежал с ковидом. Упаси господь, никакого ковида. Это враньё, прекратите читать всякую ерунду. Куда же я денусь, у нас трое детей, конечно, живу с супругой", — заявил Дибров.
Российский телеведущий также поделился подробностями, как именно борется с ковидом, и назвал снадобье, которое защищает его иммунитет.
"Есть мусульманское снадобье, которое предложил ещё пророк. Это снадобье от всех болезней, кроме смерти. Оно называется масло семян чёрного тмина, оно есть и в капсулах, и в каплях. Я пью в капсулах, каждый день две капсулы", — уточнил собеседник.
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