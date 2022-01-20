Штамм "омикрон" зафиксирован уже в 55 регионах России

Штамм "омикрон" зафиксирован в 55 регионах России, сообщает портал "Стопкоронавирус.рф". Также уточняется, что с сегодняшнего дня статистические данные по ковиду будут пополняться информацией о ситуации с госпитализацией граждан.

"В начале каждой новой недели Федеральный оперативный штаб будет представлять данные о ситуации, сложившейся за прошедшую неделю в целом, в сравнении с предыдущей неделей для оценки общей ситуации", — говорится в релизе.