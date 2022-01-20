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Штамм "омикрон" зафиксирован уже в 55 регионах России

Тем не менее на мутацию "дельта" приходится более половины новых случаев заражения — 56,2%, а на "омикрон" и остальные недоминирующие варианты — 43,8%.

20 января, 11:17
<p>Фото © Агентство городских новостей "Москва" / Сандурская Софья</p>

Фото © Агентство городских новостей "Москва" / Сандурская Софья

Штамм "омикрон" зафиксирован в 55 регионах России, сообщает портал "Стопкоронавирус.рф". Также уточняется, что с сегодняшнего дня статистические данные по ковиду будут пополняться информацией о ситуации с госпитализацией граждан.

"В начале каждой новой недели Федеральный оперативный штаб будет представлять данные о ситуации, сложившейся за прошедшую неделю в целом, в сравнении с предыдущей неделей для оценки общей ситуации", — говорится в релизе.

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"Альфа", "дельта", "омикрон": Чем отличаются самые опасные штаммы коронавируса

Также уточняется, что большинство новых случаев CoViD-19 приходятся на дельта-вариант — 56,2%, в то время как "омикрон" и другие недоминирующие штаммы выявляют у 43,8% инфицированных.

Напомним, что за сутки в России выявили более 38 тысяч случаев ковида, это максимум с 13 ноября. Антирекорды по заболеваемости зафиксированы в Москве и Петербурге: в обеих столицах выявили максимум случаев с начала пандемии.

Авторы
Ирина Мусина
Ирина Мусина

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