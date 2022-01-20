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Впервые с начала пандемии в Москве выявлено свыше 10 тысяч заражений ковидом за сутки

Всего за всё время эпидемии в столице инфекцию обнаружили у 2 124 927 жителей, из них выздоровело 1 915 633 человека.

20 января, 10:45
<p>© Правительство Москвы / М. Мишина</p>

© Правительство Москвы / М. Мишина

За минувшие сутки в Москве выявили 11 557 новых случаев заражения коронавирусом, и это максимум с начала пандемии, сообщает оперативный штаб по борьбе с инфекцией.

Выздоровело за минувшие 24 часа 2307 граждан, скончалось — 70 человек. Всего в столице с начала эпидемии ковид был обнаружен у 2 124 927 жителей, выздоровели из которых 1 915 633 человека. Также зафиксировано 38 154 летальных исхода.

За сутки в России выявили более 38 тысяч случаев ковида, это максимум с 13 ноября

За сутки в России выявили более 38 тысяч случаев ковида, это максимум с 13 ноября

А ранее иммунолог Владимир Болибок рассказал, кто наиболее защищён от "омикрона". Даже при контакте с больным у этой категории людей может возникнуть лишь инаппарантная инфекция — без клинических признаков.

Авторы
Никита Могилев
Никита Могилев

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