Впервые с начала пандемии в Москве выявлено свыше 10 тысяч заражений ковидом за сутки
Всего за всё время эпидемии в столице инфекцию обнаружили у 2 124 927 жителей, из них выздоровело 1 915 633 человека.
© Правительство Москвы / М. Мишина
За минувшие сутки в Москве выявили 11 557 новых случаев заражения коронавирусом, и это максимум с начала пандемии, сообщает оперативный штаб по борьбе с инфекцией.
Выздоровело за минувшие 24 часа 2307 граждан, скончалось — 70 человек. Всего в столице с начала эпидемии ковид был обнаружен у 2 124 927 жителей, выздоровели из которых 1 915 633 человека. Также зафиксировано 38 154 летальных исхода.
А ранее иммунолог Владимир Болибок рассказал, кто наиболее защищён от "омикрона". Даже при контакте с больным у этой категории людей может возникнуть лишь инаппарантная инфекция — без клинических признаков.
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