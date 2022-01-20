Впервые с начала пандемии в Москве выявлено свыше 10 тысяч заражений ковидом за сутки

За минувшие сутки в Москве выявили 11 557 новых случаев заражения коронавирусом, и это максимум с начала пандемии, сообщает оперативный штаб по борьбе с инфекцией.

Выздоровело за минувшие 24 часа 2307 граждан, скончалось — 70 человек. Всего в столице с начала эпидемии ковид был обнаружен у 2 124 927 жителей, выздоровели из которых 1 915 633 человека. Также зафиксировано 38 154 летальных исхода.