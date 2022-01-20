Кардиолог Гордеева предупредила любителей бани о проблемах с сердцем

Людям, страдающим сердечно-сосудистыми заболеваниями, а также тем, кто перенёс инфаркт или инсульт, категорически не рекомендуется посещать баню. Об этом в эфире телеканала "Санкт-Петербург" предупредила врач-кардиолог Мария Гордеева.



"Баня — хорошая возможность отдохнуть и способ профилактики многих заболеваний, но только если не злоупотреблять. Длительное пребывание в парной — высокий риск нагрузки на сердце и сосуды, потеря калия и натрия, риск аритмии", — пояснила специалист.

Медик обратила внимание, что после парилки многие любят окунуться в снег. Однако такие контрастные процедуры не всегда приносят пользу. По словам Гордеевой, это укрепит здоровье, но только если организм уже закалённый. В противном случае резкий перепад температур может обернуться серьёзными последствиями даже для здорового человека.

Также кардиолог обратилась к любителям "состязаний на выдержку" в горячей парной и отметила, что лучше не увлекаться ими и греться в бане в пределах разумного.