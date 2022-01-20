Нападающему "Барселоны" Усману Дембеле сообщили о том, что он немедленно должен сменить команду, если не желает продлевать контракт с сине-гранатовыми. Об этом Mundo Deportivo заявил спортивный директор "Барселоны" Матеу Алемани.

"Он (Дембеле. — Прим. Лайфа) больше не хочет быть частью нашего проекта. Мы сказали Усману, что он должен немедленно уйти из клуба. Мы ожидаем, что Дембеле уйдёт до конца января. Нам нужны преданные игроки", — заявил Алемани.