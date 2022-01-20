"Нам нужны преданные игроки": В "Барселоне" призвали немедленно продать нападающего Дембеле
В 2017 году он перешёл в стан сине-гранатовых, которые заплатили за него 105 миллионов евро.
Фото © FC Barcelona / Sara Gordon
Нападающему "Барселоны" Усману Дембеле сообщили о том, что он немедленно должен сменить команду, если не желает продлевать контракт с сине-гранатовыми. Об этом Mundo Deportivo заявил спортивный директор "Барселоны" Матеу Алемани.
"Он (Дембеле. — Прим. Лайфа) больше не хочет быть частью нашего проекта. Мы сказали Усману, что он должен немедленно уйти из клуба. Мы ожидаем, что Дембеле уйдёт до конца января. Нам нужны преданные игроки", — заявил Алемани.
По словам представителя "Барселоны", возможное продление контракта с Дембеле обсуждалось последние полгода, однако он регулярно отказывался от продления соглашения. Добавим, что Дембеле стал игроком "Барсы" в 2017 году, а его переход обошёлся клубу в 105 миллионов евро.
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