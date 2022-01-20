В суд передали дело самарского экс-полицейского, зарезавшего девятиклассницу после ДТП

В Самарской области будут судить 42-летнего бывшего подполковника полиции Антона Безчетвертева, которого обвиняют в убийстве школьницы в посёлке Петра Дубрава. На днях расследование уголовного дела было завершено, материалы переданы в суд. Об этом сообщил СК РФ.

Мужчине предъявлено обвинение по части 2 статьи 105 УК РФ — "Убийство малолетнего или иного лица, находящегося в беспомощном состоянии".

В связи с повышенным вниманием СМИ материалы по делу были переданы в центральный аппарат Следственного комитета по поручению главы ведомства Александра Бастрыкина. Расследование осложнялось из-за того, что обвиняемый заявлял о своей невиновности, чтобы избежать ответственности. Однако его слова были полностью опровергнуты в ходе следствия.