В суд передали дело самарского экс-полицейского, зарезавшего девятиклассницу после ДТП
Расследование против мужчины, пытавшегося скрыть следы аварии, окончено. Отмечается, что в ходе разбирательства обвиняемый заявлял о своей невиновности.
Обвиняемый Антон Безчетвертев © Instagram / bezchetvertev
В Самарской области будут судить 42-летнего бывшего подполковника полиции Антона Безчетвертева, которого обвиняют в убийстве школьницы в посёлке Петра Дубрава. На днях расследование уголовного дела было завершено, материалы переданы в суд. Об этом сообщил СК РФ.
Мужчине предъявлено обвинение по части 2 статьи 105 УК РФ — "Убийство малолетнего или иного лица, находящегося в беспомощном состоянии".
В связи с повышенным вниманием СМИ материалы по делу были переданы в центральный аппарат Следственного комитета по поручению главы ведомства Александра Бастрыкина. Расследование осложнялось из-за того, что обвиняемый заявлял о своей невиновности, чтобы избежать ответственности. Однако его слова были полностью опровергнуты в ходе следствия.
Напомним, тело 15-летней школьницы обнаружили 29 июля 2021 года в посёлке Петра Дубрава. На шее девочки нашли не менее пяти ножевых ранений. Рядом с телом девятиклассницы в злополучный вечер видели полицейского. Он сознался в содеянном, а в прицепе его машины нашли окровавленные брюки.
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