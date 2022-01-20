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В суд передали дело самарского экс-полицейского, зарезавшего девятиклассницу после ДТП

Расследование против мужчины, пытавшегося скрыть следы аварии, окончено. Отмечается, что в ходе разбирательства обвиняемый заявлял о своей невиновности.

20 января, 10:24
<p>Обвиняемый Антон Безчетвертев © Instagram / <a href="https://www.instagram.com/bezchetvertev/" target="_blank" rel="noopener noreferrer">bezchetvertev</a></p>

Обвиняемый Антон Безчетвертев © Instagram / bezchetvertev

В Самарской области будут судить 42-летнего бывшего подполковника полиции Антона Безчетвертева, которого обвиняют в убийстве школьницы в посёлке Петра Дубрава. На днях расследование уголовного дела было завершено, материалы переданы в суд. Об этом сообщил СК РФ.

Мужчине предъявлено обвинение по части 2 статьи 105 УК РФ — "Убийство малолетнего или иного лица, находящегося в беспомощном состоянии".

В связи с повышенным вниманием СМИ материалы по делу были переданы в центральный аппарат Следственного комитета по поручению главы ведомства Александра Бастрыкина. Расследование осложнялось из-за того, что обвиняемый заявлял о своей невиновности, чтобы избежать ответственности. Однако его слова были полностью опровергнуты в ходе следствия.

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Напомним, тело 15-летней школьницы обнаружили 29 июля 2021 года в посёлке Петра Дубрава. На шее девочки нашли не менее пяти ножевых ранений. Рядом с телом девятиклассницы в злополучный вечер видели полицейского. Он сознался в содеянном, а в прицепе его машины нашли окровавленные брюки.

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Обвиняемый в убийстве тюменской школьницы заявил о непричастности к расправе

Авторы
Григорий Воронцов
Григорий Воронцов

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