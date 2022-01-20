Парламент Молдавии ввёл режим ЧП на 60 дней из-за топливного кризиса
Ранее решение одобрило правительство республики. Оно было принято в связи с заявлением "Газпрома" о возможной приостановке поставок голубого топлива из-за долгов газораспределительной компании "Молдовагаз".
Здание парламента Молдавии. Фото © Shutterstock
Парламент Молдавии принял постановление о введении в республике чрезвычайного положения на 60 дней из-за возможности прекращения "Газпромом" поставок голубого топлива по причине неуплаты за потребление. Об этом стало известно в ходе экстренного заседания, онлайн-трансляцию которого вела пресс-служба законодательного органа.
"Объявить чрезвычайное положение на всей территории Республики Молдова на 60-дневный срок", — сказала премьер-министр Наталья Гаврилица, выступая перед депутатами.
Напомним, что ранее "Газпром" заявил, что может приостановить поставки голубого топлива в республику из-за долгов газораспределительной компании "Молдовагаз". После этого решение о введении в республике режима ЧП приняло правительство Молдавии. Необходимо было только одобрение парламента. Немногим позже глава "Молдовагаза" Вадим Чебан заявил, что "Газпрому" перевели треть авансового платежа за январь, однако полностью выплатить его возможности нет, так как банки отказались предоставлять кредиты.
Напомним, в прошлом году Молдавия задержала "Газпрому" плату за природный газ, потреблённый в октябре и первой половине ноября. В связи с этим российская компания предупредила о возможном прекращении поставок. Вице-премьер страны Андрей Спыну сообщил о нехватке времени для погашения задолженности. Позже стало известно, что 26 ноября долг перед "Газпромом" был погашен правительством республики.
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