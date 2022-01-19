Песков: В вопросе поставок "Газпромом" газа в Молдавию нет политики

В вопросе поставок газа "Газпромом" в Молдавию нет политики, это чисто коммерческая ситуация. Такое заявление сделал пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

"Поставляется газ, он должен оплачиваться. Здесь нет двойного дна никакого", — сказал он, отвечая на вопрос о том, не считают ли в Кремле ситуацию с поставками голубого топлива в республику вышедшей за рамки коммерческих договорённостей.