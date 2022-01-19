Песков: В вопросе поставок "Газпромом" газа в Молдавию нет политики
По словам представителя Кремля, в этой ситуации отсутствует двойное дно, ведь поставляемое топливо должно оплачиваться.
Фото © ПАО "Газпром"
В вопросе поставок газа "Газпромом" в Молдавию нет политики, это чисто коммерческая ситуация. Такое заявление сделал пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.
"Поставляется газ, он должен оплачиваться. Здесь нет двойного дна никакого", — сказал он, отвечая на вопрос о том, не считают ли в Кремле ситуацию с поставками голубого топлива в республику вышедшей за рамки коммерческих договорённостей.
Ранее премьер-министр Молдавии Наталья Гаврилица заявила, что "Газпром" предупредил власти страны о готовности приостановить поставки газа в случае, если Кишинёв не погасит задолженность по топливу. В связи с этим власти республики планируют ввести режим чрезвычайного положения в энергетической отрасли.
Напомним, в прошлом году Молдавия задержала "Газпрому" оплату за природный газ, потреблённый в октябре и первой половине ноября. В связи с этим российская компания предупредила о возможном прекращении поставок. Вице-премьер страны Андрей Спыну сообщил о нехватке времени для погашения задолженности. Позже стало известно, что 26 ноября долг перед "Газпромом" был погашен.
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