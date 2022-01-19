"Газпром" пригрозил Молдавии прекращением поставок газа за неуплату в январе
Власти республики планируют ввести режим чрезвычайного положения в энергетике.
© ТАСС / Феоктистов Дмитрий
Российская компания "Газпром" предупредила власти Молдавии, что готова приостановить поставки газа в страну в случае, если та не погасит задолженность по топливу. Об этом сообщила премьер-министр восточноевропейского государства Наталья Гаврилица.
"Вчера "Газпром" направил официальное письмо, в котором предупредил газораспределительное предприятие "Молдовагаз" о планах прекращения поставок газа в случае неуплаты за поставки в январе", — сказала глава Правительства Молдавии.
Премьер-министр добавила, что власти республики на фоне этой ситуации планируют ввести режим чрезвычайного положения в энергетической отрасли.
Напомним, в прошлом году Молдавия задержала "Газпрому" оплату за природный газ, потреблённый в октябре и первой половине ноября. В связи с этим российская компания предупредила о возможном прекращении поставок. Вице-премьер страны Андрей Спыну сообщил о нехватке времени для погашения задолженности. Позже стало известно, что 26 ноября долг перед "Газпромом" был погашен.
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