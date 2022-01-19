"Газпром" пригрозил Молдавии прекращением поставок газа за неуплату в январе

Российская компания "Газпром" предупредила власти Молдавии, что готова приостановить поставки газа в страну в случае, если та не погасит задолженность по топливу. Об этом сообщила премьер-министр восточноевропейского государства Наталья Гаврилица.

"Вчера "Газпром" направил официальное письмо, в котором предупредил газораспределительное предприятие "Молдовагаз" о планах прекращения поставок газа в случае неуплаты за поставки в январе", — сказала глава Правительства Молдавии.