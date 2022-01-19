Врач Пестерев предрёк коронавирусу судьбу сезонной инфекции
Специалист подчеркнул, что важно исходить из опасности для здоровья, а не из количества заболевших.
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Очень вероятно, что коронавирус со временем превратится в сезонную болезнь. Такое мнение высказал врач-эксперт Тимур Пестерев в беседе с "Вечерней Москвой".
"Велика вероятность того, что CoViD-19 со временем превратится в сезонную инфекцию и тенденции к этому — более низкая смертность и более высокие темпы заболеваемости — таковое подтверждают. В какие-то годы, когда были эпидемии гриппа, цифры были даже больше", — напомнил Пестерев.
По его словам, такой вирус будет распространяться в виде нового штамма, который может появиться в стране со слабой системой здравоохранения. При этом медик подчеркнул, что важно исходить не из числа заболевших, а из тяжести течения болезни, потому что, если при ста тысячах заражённых в сутки нагрузки на здравоохранение нет,
это не страшно.
Напомним, сейчас в нашей стране отмечается подъём заболеваемости из-за нового варианта ковида "омикрон". Первые случаи заражения этим штаммом выявили в России 14 декабря. При этом специалисты отмечают заметно более лёгкое течение болезни при заражении этой мутацией. В Институте показателей и оценки здоровья медицинской школы Вашингтонского университета (IHME) пришли к выводу, что пик заболеваемости "омикроном" в России придётся на 22 января.
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