Врач Пестерев предрёк коронавирусу судьбу сезонной инфекции

Очень вероятно, что коронавирус со временем превратится в сезонную болезнь. Такое мнение высказал врач-эксперт Тимур Пестерев в беседе с "Вечерней Москвой".

"Велика вероятность того, что CoViD-19 со временем превратится в сезонную инфекцию и тенденции к этому — более низкая смертность и более высокие темпы заболеваемости — таковое подтверждают. В какие-то годы, когда были эпидемии гриппа, цифры были даже больше", — напомнил Пестерев.

По его словам, такой вирус будет распространяться в виде нового штамма, который может появиться в стране со слабой системой здравоохранения. При этом медик подчеркнул, что важно исходить не из числа заболевших, а из тяжести течения болезни, потому что, если при ста тысячах заражённых в сутки нагрузки на здравоохранение нет, это не страшно.