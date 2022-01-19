С 20 января в Свердловской области отменят QR-коды для посещения общественных мест

С 20 января в Свердловской области отменяется обязательное наличие QR-кодов для посещения общественных мест, за исключением баз отдыха и государственных учреждений. Соответствующий документ, вносящий изменения в указ, подписал губернатор Евгений Куйвашев.

"Документ, который вступает в силу с 20 января, предполагает сокращение перечня учреждений, для входа в которые требуется QR-код или заменяющий его медицинский документ", — сказано на сайте регионального правительства.

Теперь QR-код будет нужен только для входа в государственные органы и органы местного самоуправления, госучреждения региона и муниципальные учреждения, а также базы отдыха, дома отдыха и санатории. Кроме того, государственным и органам местного самоуправления предписано перевести на дистант 30% работников. Для остальных работодателей эта мера носит рекомендательный характер.

Кроме того, в регионе запретили все зрелищно-развлекательные мероприятия с очным присутствием людей при оказании услуг общественного питания, концерты и иные зрелищные мероприятия. А кафе и рестораны продолжат работать по ночам лишь до 27 января.