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С 20 января в Свердловской области отменят QR-коды для посещения общественных мест

При этом с 27-го числа кафе и ресторанам региона запретят работать в ночное время из-за ситуации с коронавирусом.

19 января, 09:13
<p>Фото © Pixabay</p>

Фото © Pixabay

С 20 января в Свердловской области отменяется обязательное наличие QR-кодов для посещения общественных мест, за исключением баз отдыха и государственных учреждений. Соответствующий документ, вносящий изменения в указ, подписал губернатор Евгений Куйвашев.

"Документ, который вступает в силу с 20 января, предполагает сокращение перечня учреждений, для входа в которые требуется QR-код или заменяющий его медицинский документ", — сказано на сайте регионального правительства.

Теперь QR-код будет нужен только для входа в государственные органы и органы местного самоуправления, госучреждения региона и муниципальные учреждения, а также базы отдыха, дома отдыха и санатории. Кроме того, государственным и органам местного самоуправления предписано перевести на дистант 30% работников. Для остальных работодателей эта мера носит рекомендательный характер.

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Кроме того, в регионе запретили все зрелищно-развлекательные мероприятия с очным присутствием людей при оказании услуг общественного питания, концерты и иные зрелищные мероприятия. А кафе и рестораны продолжат работать по ночам лишь до 27 января.

А ранее об отмене QR-кодов в общественных местах сообщил губернатор Орловской области Андрей Клычков. Глава региона подчеркнул, что свою задачу они выполнили и нет смысла их сохранять до изменения ситуации с коронавирусом.

Авторы
Никита Могилев
Никита Могилев

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