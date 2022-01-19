В Подмосковье удалёнка для 30% сотрудников сохраняется до 25 февраля

В Подмосковье до 25 февраля сохраняется требование по переводу на удалённый режим работы 30% работников.

"Чтобы облегчить нагрузку медикам, заботящимся о здоровье жителей Подмосковья, и остановить распространение "омикрона", в регионе до 25 февраля 2022 года сохраняется обязанность работодателей перевести на удалённую работу 30% численности работников без учёта привитых и переболевших", — говорится в сообщении правительства региона.

Также сохраняется требование о переводе на удалёнку всех работников в возрасте 60+ и тех, кто имеет хронические заболевания. Этим категориям граждан также рекомендуют продолжать соблюдать домашний режим.

"Всем работодателям нужно продолжать принимать меры, направленные на минимизацию очного присутствия сотрудников на очных местах", — добавили в правительстве.