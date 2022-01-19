В Подмосковье удалёнка для 30% сотрудников сохраняется до 25 февраля
Кроме того, пожилым людям и гражданам с хроническими заболеваниями рекомендовали продолжать соблюдать домашний режим.
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В Подмосковье до 25 февраля сохраняется требование по переводу на удалённый режим работы 30% работников.
"Чтобы облегчить нагрузку медикам, заботящимся о здоровье жителей Подмосковья, и остановить распространение "омикрона", в регионе до 25 февраля 2022 года сохраняется обязанность работодателей перевести на удалённую работу 30% численности работников без учёта привитых и переболевших", — говорится в сообщении правительства региона.
Также сохраняется требование о переводе на удалёнку всех работников в возрасте 60+ и тех, кто имеет хронические заболевания. Этим категориям граждан также рекомендуют продолжать соблюдать домашний режим.
"Всем работодателям нужно продолжать принимать меры, направленные на минимизацию очного присутствия сотрудников на очных местах", — добавили в правительстве.
А в Москве работодателей вновь обязали перевести на удалённую работу 30% сотрудников до 1 апреля 2022 года. Также мэр столицы Сергей Собянин сообщил о продлении до этой же даты режима самоизоляции для пожилых граждан в возрасте старше 60 лет и хронически больных.
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