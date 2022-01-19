Домогательства тренера по MMA из Приморья подтвердили несколько детей

Рассказ мамы одной из пострадавших девочек © SHOT

Родители нескольких ребят из Приморского края подтвердили, что дети рассказали им о сексуальных домогательствах тренера по MMA. Об этом сообщает SHOT.

Мама одной из девочек, которая поведала о непристойном поведении тренера, не смогла самолично уличить его в этом. Сначала женщина подумала, что дочь преувеличивает. Однако, поинтересовавшись о поведении наставника в родительском чате, выяснила, что он трогал в интимных местах другую девочку.

После этого о непристойном поведении мужчины рассказали и занимающиеся у него мальчики. Оказалось, что наставник катает девочек на шее, подсаживает до турников за попу и сажает себе между ног, когда отдыхает на матах.

Родители нескольких детей подали заявления в Следственный комитет. Сейчас тренер общается со следователями.

Напомним, что в Приморском крае 9-летняя девочка обвинила своего тренера по ММА в домогательствах. 55-летний мужчина занимается с подростками в селе Владимиро-Александровское. По словам матери ребёнка, тренер никогда не приветствовал присутствия родителей в зале, ссылаясь на то, что это якобы отвлекает юных бойцов. И никто не пытался спорить с ним, пока однажды одна из его подопечных не рассказала маме, что тренер трогал её в районе паха.