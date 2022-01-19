"Я очень взволнован": Будущий соперник Медведева назвал его лучшим теннисистом мира
С учётом отсутствия Новака Джоковича наш соотечественник является одним из главных фаворитов Открытого чемпионата Австралии.
Теннисист Даниил Медведев. Фото © Getty Images / Quinn Rooney
Австралийский теннисист Ник Кирьос назвал россиянина Даниила Медведева лучшим теннисистом в мире в преддверии их очного матча во втором круге Australian Open.
"Это будет огромный опыт для меня. Медведев, вероятно, сейчас лучший игрок мира, так что я очень взволнован в ожидании матча, но это то, почему я вообще играю. Я чувствую, что это всё ещё будоражит меня — выходить на корт и играть против лучших в мире. Я всегда хотел доказать людям, что кто-то вроде меня может побеждать в таких матчах", — приводит слова Кирьоса пресс-служба турнира.
Австралиец также заметил, что не собирается строить каких-то больших ожиданий от матча, а просто хочет показать свой теннис и даже "повеселиться".
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