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"Я очень взволнован": Будущий соперник Медведева назвал его лучшим теннисистом мира

С учётом отсутствия Новака Джоковича наш соотечественник является одним из главных фаворитов Открытого чемпионата Австралии.

19 января, 08:57

Теннисист Даниил Медведев. Фото © Getty Images / Quinn Rooney

Австралийский теннисист Ник Кирьос назвал россиянина Даниила Медведева лучшим теннисистом в мире в преддверии их очного матча во втором круге Australian Open.

"Это будет огромный опыт для меня. Медведев, вероятно, сейчас лучший игрок мира, так что я очень взволнован в ожидании матча, но это то, почему я вообще играю. Я чувствую, что это всё ещё будоражит меня — выходить на корт и играть против лучших в мире. Я всегда хотел доказать людям, что кто-то вроде меня может побеждать в таких матчах", — приводит слова Кирьоса пресс-служба турнира.

Австралиец Кирьос стал соперником Медведева по второму кругу Australian Open

Австралиец Кирьос стал соперником Медведева по второму кругу Australian Open

Австралиец также заметил, что не собирается строить каких-то больших ожиданий от матча, а просто хочет показать свой теннис и даже "повеселиться".

Авторы
Шамиль Гаджиев
Шамиль Гаджиев

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