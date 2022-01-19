Россиянка Кудерметова вышла в третий круг Australian Open
Соперницей по следующему раунду станет либо представительница Китая, либо Греции.
Вероника Кудерметова. Фото © ТАСС / Михаил Терещенко
Российская теннисистка Вероника Кудерметова вышла в третий круг Australian Open, обыграв представительницу Румынии Елену Габриэлу Рузе.
Встреча продолжалась 1 час 25 минут и завершилась со счётом 6:2, 7:5 в пользу представительницы нашей страны. Отметим, что Кудерметова за матч четыре раза подала навылет и совершила три двойные ошибки.
Её соперницей по следующему матчу турнира станет победительница пары Чжэн Циньвэнь (Китай) — Мария Саккари (Греция).
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