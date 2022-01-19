"Рассматривали разные варианты": Агент рассказал подробности перехода российского вратаря в шотландский клуб
До этого он выступал за клубы из Сербии, Белоруссии, а также российские "Урал" и "Рубин".
Вратарь "Рубина" Иван Коновалов. Фото © ТАСС / Олег Бухарев
Шотландский клуб "Ливингстон" был более настойчив на фоне остальных команд, которые хотели подписать российского вратаря Ивана Коновалова. Об этом "Чемпионату" рассказал агент игрока Джамал Акаев.
"Активная работа по Ивану велась с начала декабря. Рассматривали разные направления. К примеру, шведский "Гётеборг" проявлял предметный интерес. Наверное, можно сказать, что "Ливингстон" был более настойчив", — заметил представитель игрока.
Он также поблагодарил руководство "Рубина" за то, что пошли навстречу в вопросе перехода Коновалова.
Ранее Лайф сообщал, что российский вратарь Иван Коновалов стал игроком шотландского клуба "Ливингстон".
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