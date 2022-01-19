Шотландский клуб "Ливингстон" был более настойчив на фоне остальных команд, которые хотели подписать российского вратаря Ивана Коновалова. Об этом "Чемпионату" рассказал агент игрока Джамал Акаев.

"Активная работа по Ивану велась с начала декабря. Рассматривали разные направления. К примеру, шведский "Гётеборг" проявлял предметный интерес. Наверное, можно сказать, что "Ливингстон" был более настойчив", — заметил представитель игрока.

Он также поблагодарил руководство "Рубина" за то, что пошли навстречу в вопросе перехода Коновалова.