Экономист Беляев объяснил сокращение Россией вложений в гособлигации США
По его словам, это часть последовательного курса, наблюдающегося уже не первый год и подходящего к своему завершению.
Фото © Pexels
Держать свои деньги в инструментах, которые могут находиться под угрозой санкционного вмешательства, нецелесообразно. Так прокомментировал информацию о сокращении Россией вложений в государственные ценные бумаги США кандидат экономических наук Михаил Беляев.
"Это укладывается в общий курс дедолларизации нашей страны, то есть уход от доллара и от вложения в американские ценные бумаги", — приводит его слова RT.
Валютные резервы и другие активы, заметил эксперт, как правило, вкладываются в более надёжные бумаги и инструменты, а американская экономика выглядит "проблемной и не очень перспективной". Беляев назвал историю с сокращением вложений последовательным курсом, наблюдающимся уже не первый год и подходящим к своему завершению.
Кроме того, уточнил экономист, тут примешивается ещё и существенная часть политических факторов. На фоне постоянных угроз о применении каких-то рестрикций в отношении российской экономики и финансового инструмента держать свои деньги там, где есть риски и угрозы санкций, совершенно нецелесообразно и не представляет никакой перспективы, заключил он.
А ранее газета Financial Times написала, что Россия лучше Европы подготовлена к последствиям возможных финансовых санкций. Взаимозависимость РФ и ЕС делает любые ограничения на экспорт российских энергоносителей потенциально саморазрушающими, отмечает издание.
Лента новостей
В МИД назвали причину отказа Поклонской вступить в должность посла в Кабо-Верде
сегодня в 09:32
"Вы никто и звать вас никак": Волочкова показала, как выглядел от первого лица скандал в самолёте с Мальдив
сегодня в 09:30
В Италии японское порно прервало онлайн-заседание с участием сенаторов
сегодня в 09:23
Комментариев: 0