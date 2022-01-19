Экономист Беляев объяснил сокращение Россией вложений в гособлигации США

Держать свои деньги в инструментах, которые могут находиться под угрозой санкционного вмешательства, нецелесообразно. Так прокомментировал информацию о сокращении Россией вложений в государственные ценные бумаги США кандидат экономических наук Михаил Беляев.

"Это укладывается в общий курс дедолларизации нашей страны, то есть уход от доллара и от вложения в американские ценные бумаги", — приводит его слова RT.

Валютные резервы и другие активы, заметил эксперт, как правило, вкладываются в более надёжные бумаги и инструменты, а американская экономика выглядит "проблемной и не очень перспективной". Беляев назвал историю с сокращением вложений последовательным курсом, наблюдающимся уже не первый год и подходящим к своему завершению.

Кроме того, уточнил экономист, тут примешивается ещё и существенная часть политических факторов. На фоне постоянных угроз о применении каких-то рестрикций в отношении российской экономики и финансового инструмента держать свои деньги там, где есть риски и угрозы санкций, совершенно нецелесообразно и не представляет никакой перспективы, заключил он.