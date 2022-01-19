Волочкова опубликовала своё видео конфликта в самолёте с Мальдив в Москву © Instagram / volochkova_art

Появилось видео с угодившей в скандал на борту самолёта с Мальдив в Москву Анастасией Волочковой, которое сняла сама балерина. Ролик с инцидентом она опубликовала в "Инстаграме".

"Анастасия, вы находитесь без маски", — сказал бортпроводник, обращаясь к российской балерине, сидящей на полу возле запасного выхода с мальчиком. В это же время Волочкова показала себя на камеру. На ней надета белая с блёстками маска, при этом нос она не закрывает. И тем не менее бортпроводник продолжил: "Если вы будете нарушать правила поведения, то мы вправе передать [видеоподтверждение] в правоохранительные органы, также командир корабля вправе совершить посадку в аэропорту по пути следования".

В то же время спутник Волочковой Сергей отметил, что сотруднику следует пройтись по салону самолёта, поскольку другие пассажиры ходят без масок. Однако бортпроводник "пристал чисто к нему и балерине".

"Знаете почему? Потому что вы никто и звать вас никак, а я Анастасия Волочкова", — заявила балерина.

На это бортпроводник указал, что оскорблять его не нужно, а если пассажирка продолжит в том же духе, следующего предупреждения не будет и придётся "передать Анастасию в правоохранительные органы". Стоит отметить, что само видео Волочкова подписала как "провокация".