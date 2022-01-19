"Вы никто и звать вас никак": Волочкова показала, как выглядел от первого лица скандал в самолёте с Мальдив
Сам ролик балерина подписала как "провокация". Когда бортпроводник заявил, что звезда находится без маски, она покрутила пальцем у виска.
"Вы никто и звать вас никак": Волочкова опубликовала своё видео конфликта в самолёте. Скриншот © Instagram / volochkova_art
Волочкова опубликовала своё видео конфликта в самолёте с Мальдив в Москву © Instagram / volochkova_art
Появилось видео с угодившей в скандал на борту самолёта с Мальдив в Москву Анастасией Волочковой, которое сняла сама балерина. Ролик с инцидентом она опубликовала в "Инстаграме".
"Анастасия, вы находитесь без маски", — сказал бортпроводник, обращаясь к российской балерине, сидящей на полу возле запасного выхода с мальчиком. В это же время Волочкова показала себя на камеру. На ней надета белая с блёстками маска, при этом нос она не закрывает. И тем не менее бортпроводник продолжил: "Если вы будете нарушать правила поведения, то мы вправе передать [видеоподтверждение] в правоохранительные органы, также командир корабля вправе совершить посадку в аэропорту по пути следования".
В то же время спутник Волочковой Сергей отметил, что сотруднику следует пройтись по салону самолёта, поскольку другие пассажиры ходят без масок. Однако бортпроводник "пристал чисто к нему и балерине".
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"Знаете почему? Потому что вы никто и звать вас никак, а я Анастасия Волочкова", — заявила балерина.
На это бортпроводник указал, что оскорблять его не нужно, а если пассажирка продолжит в том же духе, следующего предупреждения не будет и придётся "передать Анастасию в правоохранительные органы". Стоит отметить, что само видео Волочкова подписала как "провокация".
Напомним, ранее появилось видео конфликта. Сообщалось, что Анастасия Волочкова устроила скандал из-за нежелания надевать маску. По некоторым данным, он длился три часа из восьми часов полёта лайнера, который летел с Мальдив в Москву. В аэропорту Шереметьево Волочкову с её спутником встретили сотрудники полиции.
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