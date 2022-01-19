В Италии японское порно прервало онлайн-заседание с участием сенаторов

Онлайн-конференцию итальянских политиков, которая проходила 17 января через приложение Zoom, прервал порнографический ролик с участием персонажа из японской ролевой игры Final Fantasy VII Тифы Локхарт. Об этом сообщает The Gamer.

Отмечается, что организатором конференции был лауреат Нобелевской премии Джорджо Паризи, к ней спустя время подключились сенаторы и некий Алекс Спенс. После начала собрания незнакомец включил запись для взрослых. Причём трансляция мероприятия велась на государственном телевидении Италии и в "Фейсбуке".

Пока изумлённые политики возмущались происходящим, злоумышленник включил ещё один хентай-ролик с участием Сян Лин из Genshin Impact. Вскоре техническим экспертам всё же удалось восстановить контроль над онлайн-конференцией. Издание уточняет, что такие случаи вовсе не редкость, периодически кибервандалы прорываются на подобные мероприятия.