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В Италии японское порно прервало онлайн-заседание с участием сенаторов

Пока изумлённые парламентарии возмущались происходящим, злоумышленник включил ещё один ролик для взрослых. Вскоре техническим экспертам всё же удалось восстановить контроль над мероприятием.

19 января, 09:23

Героиня Final Fantasy Тифа Локхарт. Фото © Instagram / eggsnchips

Онлайн-конференцию итальянских политиков, которая проходила 17 января через приложение Zoom, прервал порнографический ролик с участием персонажа из японской ролевой игры Final Fantasy VII Тифы Локхарт. Об этом сообщает The Gamer.

Отмечается, что организатором конференции был лауреат Нобелевской премии Джорджо Паризи, к ней спустя время подключились сенаторы и некий Алекс Спенс. После начала собрания незнакомец включил запись для взрослых. Причём трансляция мероприятия велась на государственном телевидении Италии и в "Фейсбуке".

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Пока изумлённые политики возмущались происходящим, злоумышленник включил ещё один хентай-ролик с участием Сян Лин из Genshin Impact. Вскоре техническим экспертам всё же удалось восстановить контроль над онлайн-конференцией. Издание уточняет, что такие случаи вовсе не редкость, периодически кибервандалы прорываются на подобные мероприятия.

А ранее Лайф рассказывал, что в Москве мать жестоко избила 14-летнюю дочь за интимное фото и просмотр порно. В результате девочка оказалась в больнице с сотрясением мозга и синяками по всему телу.

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Авторы
Наталья Исакова
Наталья Исакова

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