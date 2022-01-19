Соседка назвала кошку, уронившую ёлку, виновницей пожара в квартире актрисы Воронковой

В своих рассказах жители дома сделали акцент на том, что артистка в момент ЧП была трезва. Всё дело в том, что в 2020-м из-за пандемии она начала выпивать, оставшись без работы.