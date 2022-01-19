Соседка назвала кошку, уронившую ёлку, виновницей пожара в квартире актрисы Воронковой
В своих рассказах жители дома сделали акцент на том, что артистка в момент ЧП была трезва. Всё дело в том, что в 2020-м из-за пандемии она начала выпивать, оставшись без работы.
Соседка Веры Воронковой © Telegram / SHOT
Соседка Веры Воронковой рассказала о пожаре в квартире артистки © Telegram / SHOT
Соседка актрисы Веры Воронковой рассказала телеграм-каналу SHOT о пожаре, который произошёл в квартире артистки минувшей ночью.
По словам женщины, причиной возгорания стали огоньки гирлянды, которую кошка вместе с ёлкой уронила на стол. В результате загорелась скатерть и, по-видимому, само новогоднее дерево. Пожар быстро потушили, однако питомца спасти не удалось. Соседка добавила, что Воронкова при попытке спасти хвостатую обожгла руки, поэтому ей потребовалась помощь медиков.
Как сообщал Лайф, после пожара актрису сериалов "Марш Турецкого", "Каменская-4" и "Журов" Веру Воронкову госпитализировали в реанимацию. Вместе с ней дома была 14-летняя дочь. Девочке тоже потребовалась медицинская помощь.
Комментариев: 0