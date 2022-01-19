В МИД назвали причину отказа Поклонской вступить в должность посла в Кабо-Верде
Причём ранее Наталья рассказывала, что очень хотела занять этот пост, специально обучалась и прошла подготовку, чтобы достойно представлять интересы России за рубежом.
Наталья Поклонская. Фото © ТАСС / Пресс-служба Госдумы РФ
В МИД России подтвердили, что вступление Натальи Поклонской в должность посла в Кабо-Верде не состоится по личным обстоятельствам.
"У Натальи Поклонской изменились личные обстоятельства, и её отъезд послом в Кабо-Верде не состоится по этим причинам", — сообщили ТАСС в ведомстве.
Напомним, что 13 октября прошлого года президент РФ Владимир Путин назначил Наталью Поклонскую послом в Кабо-Верде. Бывший депутат Госдумы и прокурор Крыма заметила, что для неё это является честью, а не ссылкой. По её словам, она очень хотела эту должность, специально обучалась и прошла подготовку, чтобы достойно представлять интересы России за рубежом. Планы были обширные. Поклонская рассказывала, что возьмёт с собой в поездку калининградский янтарь, тульские пряники и крымский мёд, чтобы подарить политикам Кабо-Верде, а также обещала угостить жителей африканской страны настоящим украинским борщом. Однако 19 января она отказалась от должности. По словам Поклонской, всему виной изменившиеся личные обстоятельства.
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