В МИД назвали причину отказа Поклонской вступить в должность посла в Кабо-Верде

В МИД России подтвердили, что вступление Натальи Поклонской в должность посла в Кабо-Верде не состоится по личным обстоятельствам.

"У Натальи Поклонской изменились личные обстоятельства, и её отъезд послом в Кабо-Верде не состоится по этим причинам", — сообщили ТАСС в ведомстве.