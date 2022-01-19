Песков объяснил, почему Путин в этом году решил не окунаться в прорубь на Крещение

Президент России Владимир Путин в этот раз решил не окунаться в крещенскую прорубь из-за эпидемиологической ситуации. Об этом сообщил журналистам в среду пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.

"В этом году президент предпочёл прислушаться к рекомендациям представителей церкви и не окунаться в связи с пандемийными условиями", — пояснил представитель Кремля.

Песков напомнил, что накануне представители церкви призвали подумать перед тем, как принимать участие в купаниях на фоне пандемии.

"И президент принял решение прислушаться к этим рекомендациям и не окунаться", — добавил он.