Песков объяснил, почему Путин в этом году решил не окунаться в прорубь на Крещение
В Кремле напомнили, что накануне представители церкви призвали подумать перед тем, как принимать участие в купаниях на фоне пандемии. И российский лидер прислушался к этим рекомендациям.
Владимир Путин во время крещенских купаний в Московской области в 2021 году. Фото © Kremlin.ru
Президент России Владимир Путин в этот раз решил не окунаться в крещенскую прорубь из-за эпидемиологической ситуации. Об этом сообщил журналистам в среду пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.
"В этом году президент предпочёл прислушаться к рекомендациям представителей церкви и не окунаться в связи с пандемийными условиями", — пояснил представитель Кремля.
Песков напомнил, что накануне представители церкви призвали подумать перед тем, как принимать участие в купаниях на фоне пандемии.
"И президент принял решение прислушаться к этим рекомендациям и не окунаться", — добавил он.
Лайф уже сообщал, что Русская православная церковь в преддверии Крещения призвала россиян не посещать места массовых купаний в этом году. Об этом сообщил настоятель храма в честь иконы Божией Матери "Всех скорбящих радость (с грошиками)", иерей Богдан Полевой. А священник Аркадий Бузин и вовсе развенчал миф о купании в проруби на Крещение. Он напомнил, что главное здесь не водные процедуры, а таинство покаяния и молитвы.
Напомним, что в прошлом году президент поддержал традицию и окунулся на Крещение в проруби в Московской области. Российский лидер вышел к крещенской купели в тулупе и валенках, после, перекрестившись, он три раза окунулся в ледяную воду. Видео с Владимиром Путиным в иордани тогда восхитило читателей британской газеты Daily Mail.
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