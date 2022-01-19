Песков оценил предложение Эрдогана Путину и Зеленскому провести переговоры в Турции

Москва приветствует усилия любых стран, которые могут помочь в урегулировании ситуации на Украине, однако при этом главное — повлиять на Киев, так как основные разногласия связаны именно с тем, что власти Незалежной не выполняют Минские договорённости. Так пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков прокомментировал предложение лидера Турции к Владимиру Путину и Владимиру Зеленскому.

"Если наши турецкие партнёры могут повлиять на украинцев и сподвигнуть их на выполнение ранее взятых договорённостей и обязательств, это можно будет только приветствовать. Место проведения каких-то контактов — вторично. Главное — повлиять на Украину", — отметил представитель Кремля.