Полицейские составили на Волочкову административные протоколы после скандала в самолёте

На российскую балерину Анастасию Волочкову, которую встретили полицейские в аэропорту Шереметьево после скандала на борту самолёта, следовавшего с Мальдив в Москву, составлено два административных протокола. Об этом сообщил телеграм-канал "Подъём" со ссылкой на пресс-службу управления на транспорте по ЦФО.

Указывается, что причиной задержания балерины стало нарушение общественного порядка: Волочкова выражалась нецензурной бранью и была без защитной маски. Такое поведение не прекратилось и во время пребывания в отделении полиции.

"При доставлении в дежурную часть гражданка вела себя неадекватно, размахивала руками, оскорбляла сотрудников полиции, находящихся при исполнении своих должностных обязанностей", — говорится в релизе.

При этом пресс-служба сообщила, что Волочкова находилась в самолёте с признаками алкогольного опьянения. В результате на российскую балерину составили административные протоколы за мелкое хулиганство и невыполнение правил поведение при ЧС или угрозе её возникновения.

Как указал телеграм-канал Mash, в правоохранительные органы переданы материалы по факту оскорбления полицейских. Балерине может грозить арест на срок до 15 суток.