Полицейские составили на Волочкову административные протоколы после скандала в самолёте
На рейсе из Мальдив в Москву балерина находилась с признаками алкогольного опьянения. Звезда вела себя неадекватно, когда её доставляли в дежурную часть.
Анастасия Волочкова. Фото © Instagram / volochkova_art
На российскую балерину Анастасию Волочкову, которую встретили полицейские в аэропорту Шереметьево после скандала на борту самолёта, следовавшего с Мальдив в Москву, составлено два административных протокола. Об этом сообщил телеграм-канал "Подъём" со ссылкой на пресс-службу управления на транспорте по ЦФО.
Указывается, что причиной задержания балерины стало нарушение общественного порядка: Волочкова выражалась нецензурной бранью и была без защитной маски. Такое поведение не прекратилось и во время пребывания в отделении полиции.
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"При доставлении в дежурную часть гражданка вела себя неадекватно, размахивала руками, оскорбляла сотрудников полиции, находящихся при исполнении своих должностных обязанностей", — говорится в релизе.
При этом пресс-служба сообщила, что Волочкова находилась в самолёте с признаками алкогольного опьянения. В результате на российскую балерину составили административные протоколы за мелкое хулиганство и невыполнение правил поведение при ЧС или угрозе её возникновения.
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Как указал телеграм-канал Mash, в правоохранительные органы переданы материалы по факту оскорбления полицейских. Балерине может грозить арест на срок до 15 суток.
Напомним, ранее появилось видео конфликта. Сообщалось, что Анастасия Волочкова устроила скандал из-за нежелания надевать маску. По некоторым данным, он длился три часа из восьми часов полёта лайнера, который летел с Мальдив в Москву. В аэропорту Шереметьево Волочкову с её спутником встретили сотрудники полиции.
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