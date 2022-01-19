НовостиРасследованияWowДичьСтатьиМненияСпецпроектыВидео
Регион

Уведомления отключены

Токаев назначил министром обороны Казахстана Руслана Жаксылыкова

Сегодня же глава республики освободил его от должности замминистра внутренних дел — главнокомандующего Нацгвардией.

19 января, 09:41
<p>Касым-Жомарт Токаев © Официальный сайт президента Казахстана</p>

Касым-Жомарт Токаев © Официальный сайт президента Казахстана

Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев подписал указ о назначении министром обороны республики Руслана Жаксылыкова, сообщила пресс-служба главы государства.

"Назначить Жаксылыкова Руслана Фатиховича министром обороны Республики Казахстан", — говорится в документе. Ранее сегодня казахстанский лидер снял Жаксылыкова с должности заместителя министра внутренних дел — главнокомандующего Национальной гвардией Казахстана. Ранее пост главы оборонного ведомства занимал Мурат Бектанов. Он проработал менее четырёх месяцев.

Ранее Токаев уволил с должности спецпредставителя по Байконуру Сулейменова. Перед этим от руководящих позиций национальных компаний были отстранены два зятя экс-лидера республики Нурсултана Назарбаева.

Токаев утвердил новый состав Правительства Казахстана

Токаев утвердил новый состав Правительства Казахстана

Авторы
Виктория Чудакова
Виктория Чудакова

Подпишитесь на LIFE

  • Google Новости

Комментариев: 0

avatar
Для комментирования авторизуйтесь!

Новости партнеров

Layer 1