Токаев назначил министром обороны Казахстана Руслана Жаксылыкова

"Назначить Жаксылыкова Руслана Фатиховича министром обороны Республики Казахстан", — говорится в документе. Ранее сегодня казахстанский лидер снял Жаксылыкова с должности заместителя министра внутренних дел — главнокомандующего Национальной гвардией Казахстана. Ранее пост главы оборонного ведомства занимал Мурат Бектанов. Он проработал менее четырёх месяцев.