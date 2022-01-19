Токаев назначил министром обороны Казахстана Руслана Жаксылыкова
Сегодня же глава республики освободил его от должности замминистра внутренних дел — главнокомандующего Нацгвардией.
Касым-Жомарт Токаев © Официальный сайт президента Казахстана
Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев подписал указ о назначении министром обороны республики Руслана Жаксылыкова, сообщила пресс-служба главы государства.
"Назначить Жаксылыкова Руслана Фатиховича министром обороны Республики Казахстан", — говорится в документе. Ранее сегодня казахстанский лидер снял Жаксылыкова с должности заместителя министра внутренних дел — главнокомандующего Национальной гвардией Казахстана. Ранее пост главы оборонного ведомства занимал Мурат Бектанов. Он проработал менее четырёх месяцев.
Ранее Токаев уволил с должности спецпредставителя по Байконуру Сулейменова. Перед этим от руководящих позиций национальных компаний были отстранены два зятя экс-лидера республики Нурсултана Назарбаева.
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