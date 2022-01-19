Онищенко после заявления ВОЗ объяснил необходимость в ревакцинации от коронавируса
Он напомнил, что в России пока не достигнут уровень коллективного иммунитета по количеству привитых.
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Ревакцинация от коронавируса обязательна, сообщил Лайфу бывший глава Роспотребнадзора Геннадий Онищенко, комментируя заявление Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) о том, что здоровые пациенты в ней не нуждаются.
"Пока мы слушаем этих возовцев, ревакцинацию делать надо! Сейчас у нас идёт рост "омикрона". Неграмотные и вредные разглагольствования насчёт того, что вакцина не работает на "омикрон", они неверные", — подчеркнул бывший главный государственный санитарный врач.
Ранее в ВОЗ заявили, что пока не существует научных подтверждений необходимости бустерной дозы вакцины от коронавируса здоровым людям. Однако, как напомнил Онищенко, в России пока не достигнут необходимый уровень коллективного иммунитета, чтобы отказаться от вакцинации.
"У нас 62% всего лишь. Но нам уже из этих 62% нужно думать о ревакцинации. Всем остальным нужно вакцинироваться. <...> Нам нужно программу вакцинации не снижать, проводить её более интенсивно. Перед нами с вами задача в этом году закончить эту тему. Поставить под управление эту инфекцию", — отметил специалист.
При этом Онищенко заметил, что "омикроном" дети болеют чаще в сравнении с предыдущими штаммами ковида. Поэтому также нужно задуматься и о прививках для несовершеннолетних.
"Тем не менее американцы своих детей прививают. Казахи своих детей прививают. Они, правда, начинают среднюю и старшую школу прививать, но уже прививают. Дети у нас пока не делают погоды в эпидемиологической ситуации. Но это тоже настораживающий симптом", — заключил собеседник.
Напомним, сейчас в стране отмечается подъём заболеваемости из-за нового варианта ковида "омикрон". Первые случаи заражения этим штаммом выявили в России 14 декабря. В Институте показателей и оценки здоровья медицинской школы Вашингтонского университета (IHME) пришли к выводу, что пик заболеваемости "омикроном" в России придётся на 22 января.
Комментариев: 1
То Онищкнко слушает ВОЗ, то не слушает. На лету переодевается. Или ему бабки с вакцинации идут?