Онищенко после заявления ВОЗ объяснил необходимость в ревакцинации от коронавируса

Ревакцинация от коронавируса обязательна, сообщил Лайфу бывший глава Роспотребнадзора Геннадий Онищенко, комментируя заявление Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) о том, что здоровые пациенты в ней не нуждаются.

"Пока мы слушаем этих возовцев, ревакцинацию делать надо! Сейчас у нас идёт рост "омикрона". Неграмотные и вредные разглагольствования насчёт того, что вакцина не работает на "омикрон", они неверные", — подчеркнул бывший главный государственный санитарный врач.

Ранее в ВОЗ заявили, что пока не существует научных подтверждений необходимости бустерной дозы вакцины от коронавируса здоровым людям. Однако, как напомнил Онищенко, в России пока не достигнут необходимый уровень коллективного иммунитета, чтобы отказаться от вакцинации.

"У нас 62% всего лишь. Но нам уже из этих 62% нужно думать о ревакцинации. Всем остальным нужно вакцинироваться. <...> Нам нужно программу вакцинации не снижать, проводить её более интенсивно. Перед нами с вами задача в этом году закончить эту тему. Поставить под управление эту инфекцию", — отметил специалист.

При этом Онищенко заметил, что "омикроном" дети болеют чаще в сравнении с предыдущими штаммами ковида. Поэтому также нужно задуматься и о прививках для несовершеннолетних.

"Тем не менее американцы своих детей прививают. Казахи своих детей прививают. Они, правда, начинают среднюю и старшую школу прививать, но уже прививают. Дети у нас пока не делают погоды в эпидемиологической ситуации. Но это тоже настораживающий симптом", — заключил собеседник.