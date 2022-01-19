В Москве выявили максимальное с 19 июня 2021 года суточное число заражений коронавирусом

В Москве выявили 8795 случаев заражения коронавирусом за сутки. Об этом сообщает федеральный оперативный штаб по борьбе с инфекцией. Количество заразившихся оказалось максимальным с 19 июня 2021 года, в относительном выражении прирост составил 0,42%. Общее число заболевших в столице с начала пандемии составило 2 113 370.

Число летальных исходов из-за коронавируса в Москве за сутки достигло 71 (против 69 днём ранее). Всего от последствий ковида в столице умерло 38 084 человека, следует из сообщения оперштаба.

Напомним, сейчас в стране отмечается подъём заболеваемости из-за нового варианта ковида "омикрон". Первые случаи заражения этим штаммом выявили в России 14 декабря. В Институте показателей и оценки здоровья медицинской школы Вашингтонского университета (IHME) пришли к выводу, что пик заболеваемости "омикроном" в России придётся на 22 января.