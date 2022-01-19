В Москве выявили максимальное с 19 июня 2021 года суточное число заражений коронавирусом
Общее число заболевших в столице с начала пандемии составило 2 113 370. Всего от последствий ковида в столице умерло 38 084 человека.
Госпиталь для пациентов с коронавирусом в автомобильном торговом центре на Каширском шоссе. Фото © Агентство "Москва" / Сергей Киселёв
В Москве выявили 8795 случаев заражения коронавирусом за сутки. Об этом сообщает федеральный оперативный штаб по борьбе с инфекцией. Количество заразившихся оказалось максимальным с 19 июня 2021 года, в относительном выражении прирост составил 0,42%. Общее число заболевших в столице с начала пандемии составило 2 113 370.
Число летальных исходов из-за коронавируса в Москве за сутки достигло 71 (против 69 днём ранее). Всего от последствий ковида в столице умерло 38 084 человека, следует из сообщения оперштаба.
Накануне мэр Москвы Сергей Собянин сообщил, что в структуре заболеваемости коронавирусом в столице доминирует новый штамм "омикрон" по соотношению со старой "дельтой". По состоянию на 18 января омикрон-штамм коронавирусной инфекции в Москве подтвердился у 1241 человека.
Напомним, сейчас в стране отмечается подъём заболеваемости из-за нового варианта ковида "омикрон". Первые случаи заражения этим штаммом выявили в России 14 декабря. В Институте показателей и оценки здоровья медицинской школы Вашингтонского университета (IHME) пришли к выводу, что пик заболеваемости "омикроном" в России придётся на 22 января.
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