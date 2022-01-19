В России выявили максимальное с 27 ноября суточное число заражений ковидом

В России за минувшие сутки выявлено 33 899 новых случаев заражения коронавирусом, что является максимумом с 27 ноября 2021-го. Такие данные привёл федеральный оперативный штаб, который следит за ситуацией с эпидемией. Прирост количества инфицированных в относительном выражении составил 0,31%.

Как отмечается, у 15,9% новых пациентов отсутствовали клинические проявления болезни. За сутки полностью выздоровело 22 920 человек. Скончалось 698 человек (условная летальность осталась на уровне 2,97%). Больше всего заразившихся коронавирусной инфекцией зафиксировано в Москве, Санкт-Петербурге и Подмосковье.

Всего с начала эпидемии на территории РФ выявили 10 899 411 случаев заражения CoViD-19.

"За весь период выписано по выздоровлении в России 9 925 855 человек. За весь период в России умерло 323 376 человек", — отмечается в сообщении штаба.