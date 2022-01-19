В России выявили максимальное с 27 ноября суточное число заражений ковидом
От болезни за 24 часа вылечилось 22 920 человек. Общее число выздоровевших достигло 9 925 855.
© Агентство городских новостей "Москва" / Сергей Киселёв
В России за минувшие сутки выявлено 33 899 новых случаев заражения коронавирусом, что является максимумом с 27 ноября 2021-го. Такие данные привёл федеральный оперативный штаб, который следит за ситуацией с эпидемией. Прирост количества инфицированных в относительном выражении составил 0,31%.
Как отмечается, у 15,9% новых пациентов отсутствовали клинические проявления болезни. За сутки полностью выздоровело 22 920 человек. Скончалось 698 человек (условная летальность осталась на уровне 2,97%). Больше всего заразившихся коронавирусной инфекцией зафиксировано в Москве, Санкт-Петербурге и Подмосковье.
Всего с начала эпидемии на территории РФ выявили 10 899 411 случаев заражения CoViD-19.
"За весь период выписано по выздоровлении в России 9 925 855 человек. За весь период в России умерло 323 376 человек", — отмечается в сообщении штаба.
Ранее глава центра Гамалеи Александр Гинцбург объяснил, почему нельзя считать "омикрон" более лёгким. При этом специалист отметил, что тяжёлое течение ковида при новом штамме, скорее всего, вообще не затронет привитых "Спутником V".
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