Из-за сообщения о минировании эвакуировали кампус Новосибирского госуниверситета

В Новосибирске из-за информации о минировании эвакуировали студгородок Новосибирского государственного университета (НГУ). Об этом сообщает телеграм-канал учебного заведения.

Анонимное письмо на почту университета пришло сегодня утром. В результате руководство вуза приняло решение экстренно вывести учащихся и сотрудников из общежитий и корпусов училища.

"Все сотрудники, преподаватели и студенты были незамедлительно эвакуированы из учебных корпусов и общежитий в тёплые помещения на прилегающей территории", — говорится в релизе.

В вузе добавили, что информация о минировании была передана в полицию. Сейчас здание проверяют кинологи. До окончания проверки все корпуса и общежития будут закрыты.