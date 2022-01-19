Из-за сообщения о минировании эвакуировали кампус Новосибирского госуниверситета
Сейчас правоохранители вместе с кинологами проверяют здание на наличие взрывоопасных предметов.
Новосибирский государственный университет © VK / nsu24
В Новосибирске из-за информации о минировании эвакуировали студгородок Новосибирского государственного университета (НГУ). Об этом сообщает телеграм-канал учебного заведения.
Анонимное письмо на почту университета пришло сегодня утром. В результате руководство вуза приняло решение экстренно вывести учащихся и сотрудников из общежитий и корпусов училища.
"Все сотрудники, преподаватели и студенты были незамедлительно эвакуированы из учебных корпусов и общежитий в тёплые помещения на прилегающей территории", — говорится в релизе.
В вузе добавили, что информация о минировании была передана в полицию. Сейчас здание проверяют кинологи. До окончания проверки все корпуса и общежития будут закрыты.
Это уже второй российский регион, в котором за сегодняшнее утро из-за сообщений о минировании эвакуируют госучреждения. Так, в Красноярске анонимные письма пришли во все детсады.
Комментариев: 0