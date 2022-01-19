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Из-за сообщения о минировании эвакуировали кампус Новосибирского госуниверситета

Сейчас правоохранители вместе с кинологами проверяют здание на наличие взрывоопасных предметов.

19 января, 08:14
<p>Новосибирский государственный университет © VK / <a href="https://vk.com/nsu24" target="_blank" rel="noopener noreferrer">nsu24</a></p>

Новосибирский государственный университет © VK / nsu24

В Новосибирске из-за информации о минировании эвакуировали студгородок Новосибирского государственного университета (НГУ). Об этом сообщает телеграм-канал учебного заведения.

Анонимное письмо на почту университета пришло сегодня утром. В результате руководство вуза приняло решение экстренно вывести учащихся и сотрудников из общежитий и корпусов училища.

"Все сотрудники, преподаватели и студенты были незамедлительно эвакуированы из учебных корпусов и общежитий в тёплые помещения на прилегающей территории", — говорится в релизе.

В вузе добавили, что информация о минировании была передана в полицию. Сейчас здание проверяют кинологи. До окончания проверки все корпуса и общежития будут закрыты.

В Екатеринбурге вновь прокатилась волна сообщений о минированиях в школах

В Екатеринбурге вновь прокатилась волна сообщений о минированиях в школах

Это уже второй российский регион, в котором за сегодняшнее утро из-за сообщений о минировании эвакуируют госучреждения. Так, в Красноярске анонимные письма пришли во все детсады.

Авторы
Роман Имполитов
Роман Имполитов

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