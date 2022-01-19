Операторы сотовой связи в России собираются поднять цены на архивные тарифы

Российские сотовые операторы задумали поднять цены на старые тарифы на 10%. Об этом со ссылкой на источники на рынке связи сообщает "Коммерсант".

"В 2022 году операторы повысят цены в совокупности на 10–12%. На это повлияет рост инфляции, увеличение объёма мобильного трафика, в том числе за счёт просмотра видео, а также стоимость электроэнергии и регуляторные требования", — объяснил гендиректор Telecom Daily Денис Кусков.

При этом некоторые операторы уже объявили пользователям об увеличении стоимости тарифов на 60 рублей при сохранении текущего набора услуг. По оценке экспертов, повышение цен на связь обусловлено общей инфляцией, а также увеличением мобильного трафика. Кроме того, они прогнозируют дальнейшее подорожание услуг на 10–12%. Предполагается, что повышением стоимости услуг операторы стимулируют абонентов к переходу на новые тарифы. Специалисты подчеркнули, что оптимизация архивных тарифов является сложившейся практикой, поскольку для операторов они зачастую невыгодны из-за издержек и малочисленности потребителей, которые пользуются такими пакетами услуг.

Так, на данный момент дешевле всего услуги сотовой связи обходятся жителям Москвы, Магаданской и Сахалинской областей, Ямало-Ненецкого и Ханты-Мансийского округов. Наиболее дорогими в этом плане по итогам 2021 года стали Чечня, Ингушетия, Карачаево-Черкесия, Кабардино-Балкария и Дагестан.