Из Казахстана в Москву вылетели последние российские миротворцы ОДКБ
Контингент миротворческих сил от пяти стран справился с поставленными задачами, заметил генерал-полковник Андрей Сердюков.
© ТАСС / Минобороны РФ
Из Казахстана в Москву вылетели последние подразделения российских миротворцев во главе с генерал-полковником Андреем Сердюковым. Об этом сообщила журналистам пресс-служба Министерства обороны РФ. Четыре самолёта военно-транспортной авиации РФ отправились из аэропортов Алма-Аты и Нур-Султана.
"На этих четырёх самолётах Минобороны России вернутся домой последние подразделения миротворцев и командование миротворческим контингентом во главе с генерал-полковником Андреем Сердюковым", — говорится в релизе.
По словам Сердюкова, контингент миротворческих сил от пяти стран справился с поставленными задачами. Сами миротворцы "проявили высокую готовность к действиям, профессионализм и организованность", в отношении них не было допущено ни одной провокации.
Напомним, 6 января Совет коллективной безопасности ОДКБ принял решение направить коллективные миротворческие силы в Казахстан по просьбе президента страны Касым-Жомарта Токаева для помощи в преодолении "террористической угрозы" из-за масштабных беспорядков. Спустя пять дней генсек ОДКБ Станислав Зась заявил о стабилизации обстановки в Казахстане и подчеркнул своевременность ввода миротворцев в страну, отметив, что благодаря этому удалось отрезвить горячие головы. А Токаев объявил, что вывод сил ОДКБ начнётся 13 января и продлится десять дней.
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