Из Казахстана в Москву вылетели последние российские миротворцы ОДКБ

Из Казахстана в Москву вылетели последние подразделения российских миротворцев во главе с генерал-полковником Андреем Сердюковым. Об этом сообщила журналистам пресс-служба Министерства обороны РФ. Четыре самолёта военно-транспортной авиации РФ отправились из аэропортов Алма-Аты и Нур-Султана.

"На этих четырёх самолётах Минобороны России вернутся домой последние подразделения миротворцев и командование миротворческим контингентом во главе с генерал-полковником Андреем Сердюковым", — говорится в релизе.